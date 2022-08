Día de primarias en Florida: el caso del ex gobernador republicano que quiere ser el rival demócrata de Ron DeSantis en noviembre

Charlie Crist, ex gobernador de la Florida, busca ser el candidato demócrata para la gobernación

Es día electoral en la Florida. Se disputan elecciones primarias para distintas posiciones a nivel local, estatal y federal. Pero ninguna capta tanto la atención como la primaria demócrata para la gobernación. Si bien todo indica que en noviembre Ron DeSantis no tendría mayores dificultades para reelegirse como gobernador, en política nunca se sabe y los demócratas tienen sus esperanzas puestas en quien gane la elección por su partido esta noche. Los candidatos fuertes son Charlie Crist y Nikki Fried.

Si bien la mayor parte de los electores ya votaron (tanto de manera anticipada como por boleta ausente), todavía hay tiempo hasta las 7 de la noche para acercarse a los centros de elección. Las encuestas no son claras. Todas las posibilidades están sobre la mesa.

Por un lado está Charlie Crist, un caso único en el país. En 2007 ganó la gobernación de Florida, pero en aquel entonces representaba al partido republicano. De hecho, llegaron a llamarlo el Golden Boy (Joven Dorado) del partido, y su nombre sonó fuerte para acompañar a John McCain en la fórmula presidencial de 2008. Pero luego todo cambió. El país entró en crisis económica, Barack Obama desde la presidencia ofreció rescates financieros a estados y empresas que los republicanos criticaron. Pero Crist, el republicano al frente de la Florida, aceptó el dinero federal y abrazó al presidente demócrata cuando visitó Florida.

Nikki Fried pudiera dar la sorpresa esta noche

Desde entonces ya no fue visto con buenos ojos por muchos en su partido. Crist en lugar de buscar la reelección como gobernador, en 2010 decidió lanzarse para el senado federal como candidato del partido republicano. Al renunciar Mel Martinez a su banca, había una oportunidad única para llegar al senado en el estado de Florida. Pese a ser el gobernador, tuvo oposición dentro del partido. Marco Rubio, que en aquel entonces era una político local de Miami, decidió competir en la primaria contra Crist para el senado federal. Era una pelea de David y Goliath, pero que curiosamente ganó Rubio. Nunca llegó a haber una elección primaria porque cuando los números no daban a su favor, Crist renunció a su candidatura republicana y se inscribió como independiente. La elección general también la perdió frente a Rubio.

Terminó su mandato como gobernador y se retiró por un par de años de la política. Hasta que en 2016 volvió a intentarlo en las urnas, esta vez como candidato demócrata para el congreso federal, y ganó. Hoy es el congresista demócrata que representa al distrito 17 de la Florida en Washington. Y quiere volver a ser gobernador, pero esta vez por el partido demócrata.

La historia de Nikki Fried es menos complicada. Esta abogada de 44 años es la actual comisionada de agricultura del estado y cobró notoriedad estatal por su defensa y militancia a favor de la legalización de la marihuana. Buena parte de su campaña la está basando en la defensa al derecho al aborto.

El gobernador DeSantis conocerá a su competidor esta noche

Los candidatos le están dando la vuelta a la Florida hoy, intentando capturar los últimos votos.

“Estoy listo para hacer el trabajo. Yo ya fui su gobernador antes. Fui su fiscal general y luché por sus derechos civiles. Fui su comisionado de educación y luché por nuestra educación y por los maestros”, decía Crist en un evento junto a la alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava.

“Sabemos que la democracia está en la boleta, y los derechos de las mujeres están en la boleta. Como la única demócrata que ya ha ganado una elección en todo el estado, he estado en las trincheras, me he enfrentado a Ron DeSantis por tres años y medio, estoy lista para esta batalla”, aseguraba Fried en su último evento en Miami.

Se espera que los primeros resultados estén listos a las 7 y media de la noche, cuando se conocen los votos ausentes y boletas anticipadas. Si la diferencia es muy escasa, habrá que esperar varias horas más para el recuento de los votos de hoy.

