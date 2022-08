El atacante de Salman Rushdie dijo que no leyó “Los versos satánicos” y que se sorprendió cuando se enteró de que sobrevivió

Hadi Matar, de 24 años (via Reuters)

El hombre que apuñaló al escritor Salman Rushdie dijo que no pensó que el autor sobreviviría al ataque y admitió que no ha leído la novela por la que el régimen iraní emitió un decreto que ordenaba su muerte.

Hadi Matar, detenido y acusado por la agresión, fue entrevistado por el New York Post, al que declaró desde la cárcel del condado de Chautauqu: “Cuando me enteré de que había sobrevivido, me sorprendió, supongo”.

El joven de 24 años evitó decir si su motivación fue la fatua emitida en 1989 por el entonces líder supremo iraní, Ruhollah Khomeini, que pedía la muerte de Rushdie tras la polémica desatada en el islam por su libro Los versos satánicos. “Respeto al Ayatollah... Creo que es una gran persona. Eso es todo lo que diré al respecto”, se limitó a expresar, añadiendo que ha recibido asesoría de su abogado.

Matar, oriundo de Nueva Jersey y con raíces libanesas, dijo que decidió llevar adelante el ataque cuando leyó en Twitter que Rushdie visitaría Chautauqua. “No me gusta la persona. No creo que sea una buena persona. No me gusta. No me gusta mucho”, dijo sobre Rushdie, al que apuñaló 10 veces. “Es alguien que atacó al Islam, atacó sus creencias, los sistemas de creencias”, señaló, según el Post.

Sin embargo, pese a su acusación, reconoció que no leyó la mencionada novela. “Leí un par de páginas. No la leí entera de principio a fin”, añadió. No obstante, aseguró que ha visto conferencias del autor. “No me gusta la gente que es tan poco sincera”, dijo.

También, Matar negó que haya estado en contacto con la Guardia Revolucionaria.

El joven ha sido acusado de “intento de asesinato y agresión”. Matar se ha declarado “no culpable” de los cargos.

Para la entrevista por teleconferencia, llevaba un mono de prisión blanco y negro y una máscara de tela blanca. Sobre la prisión, dijo que “es un lugar agradable” y contó: “Estuve dando vueltas más o menos. Sin hacer nada en particular, sólo paseando”. Según relató, durmió sobre el pasto la noche del jueves.

Pero sí se quejó de la comida que recibió. “Mucha de la comida que me han dado no está permitida en mi religión para comer”, dijo.

Filmaciones de testigos del ataque a Salman Rushdie

Rushdie sufrió daños graves en el hígado, un brazo y un ojo, que podría perder, pero está evolucionando positivamente y ya no necesita respiración asistida. Según fuentes anónimas citadas por medios locales, el escritor de origen indio fue entrevistado por agentes de Policía en el hospital y se mostró “elocuente”, aunque no ha trascendido nada de lo que pudo contar sobre el ataque.

Los versos satánicos, la obra más conocida y controvertida de Salman Rushdie, se ha situado esta semana entre los libros más vendidos por Amazon en Estados Unidos. La obra encabezaba este martes la lista de libros con más ventas en el apartado de Literatura Contemporánea y Ficción y aparecía en el puesto 27 del listado general de superventas del portal de comercio electrónico.

Publicado originalmente en 1988, la novela despertó la ira de muchos musulmanes, quienes lo consideraron un insulto al Corán -por incluir un personaje caricaturesco inspirado en el profeta Mahoma-, e hizo que fuese prohibido en numerosos países.

(Con información de AFP y EFE)

