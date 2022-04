El alcalde de Nueva York les pidió a los residentes que tomen fotos de policías utilizando el teléfono en horas de trabajo

Alcalde de Nueva York, Eric Adams, hablando en Times Square

El alcalde de la ciudad de Nueva York y ex oficial de la fuerza policial metropolitana, Eric Adams, está cansado de ver a los oficiales de policía distraídos en sus teléfonos, sobre todo mientras trabajan en las estaciones de subte. Es por eso que ha decidido pedir la colaboración de los transeúntes de la ciudad y ha lanzado una campaña para que los neoyorquinos que vean a policías con sus teléfonos les saquen una foto y la envíen a la alcaldía.

“Cuando bajas a las estaciones, ves a cinco policías parados allí, jugando en sus teléfonos”, decía ofuscado el alcalde Adams. “Si ven esto, por favor mándenme una foto. Les prometo que iré al otro día a controlar en persona qué es lo que está pasando. Mándenme la foto. Neoyorquinos, si ven que esto ocurre, me mandan una foto y yo me encargo”.

Subterráneo de Nueva York

El transporte público de la ciudad de Nueva York se ha convertido en centro de fechorías. Los índices de violencia, especialmente en el subterráneo, han aumentado dramáticamente durante los últimos meses llegando a un pico de violencia con el tiroteo ocurrido el 12 de abril, que dejó a 29 personas heridas en una estación de Brooklyn.

La policía de Nueva York aumentó el número de oficiales en las estaciones de subterráneo, armando especialmente la unidad de tránsito para ello. Pero ha habido muchas quejas de ineficiencia de esta unidad de control.

“Me he reunido con el secretario de transporte y el jefe de la policía porque quiero más oficiales en esto, quiero oficiales en los trenes”, agregaba Adams, ganándose los aplausos de muchos, pero también generando cierto descontento dentro de la fuerza por las críticas públicas.

Alcalde Adams durante rueda de prensa en la estación Fulton del subterráneo

Adams además le pidió a la fiscalía que imponga cargos contra quienes utilizan el transporte público sin pagar y le solicitó a los oficiales de policía que emitan citaciones civiles por este tipo de infracciones.

“La evasión de tickets de tránsito es un grave problema que tenemos. No queremos volver a la mano dura, pero queremos ser claros de que no cualquiera puede entrar a nuestros subterráneos sin pagar”, afirmaba el alcalde, quien está en la difícil posición de ser un demócrata que quiere apoyar una fuerza de policía con más poder, algo que no siempre es visto con buenos ojos por los miembros de su partido.

El actual alcalde de la ciudad más poblada de los Estados Unidos ha sido duramente criticado por algunas de sus medidas. Algunos lo ven como demasiado severo para ser progresista, y otros como muy progresista para reinstalar el orden en la ciudad.

La ciudad de Nueva York ha visto sus índices de violencia aumentar considerablemente desde el comienzo de la pandemia, con frecuentes saqueos. Miles de residentes abandonaron la gran manzana en los últimos meses por una combinación de factores que tienen que ver con la creciente inseguridad, los altos costos de vida y las flexibilidades del trabajo remoto.

