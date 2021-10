Biden y Xi Jinping planean una reunión virtual antes de que acabe el año

Los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Xi Jinping de China

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, han planeado mantener una reunión virtual antes de que acabe el año tras la reunión que han mantenido este miércoles en Zúrich el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake SUllivan, y el principal diplomático de China, Yang Jiechi.

Este encuentro se enfocará como parte de un esfuerzo común por garantizar la estabilidad entre ambas naciones, más ahora con el aumento de las tensiones por las incursiones chinas sobre el espacio aéreo de Taiwán, según ha avanzado un funcionario de la administración estadounidense, recoge la cadena CNN.

Por su parte, Sullivan ha remarcado que en su encuentro con Yang se han planteado áreas de trabajo en las que tanto Estados Unidos como China tienen interés en avanzar de forma conjunta para “abordar desafíos transnacionales vitales y formas de administrar los riesgos” de su relación.

Además, el asesor de Seguridad Nacional ha puesto sobre la mesa algunas preocupaciones de la Administración Biden vinculadas a las acciones de China en Hong Kong, el mar de China o Taiwán.

“Si bien continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros aliados y socios, también continuaremos interactuando con China a nivel superior para garantizar una competencia responsable”, ha señalado la Casa Blanca en un comunicado.

Por su parte, desde China han trasladado que la reunión ha sido “constructiva”, así como su esperanza en que Estados Unidos adopte una política “racional y pragmática” hacia el gigante asiático.

Yang también habría pedido al enviado estadounidense que la Administración Biden respete la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China, además de un cese inmediato de su interferencia en los asuntos internos, recoge la emisora china RTHK.

TENSIONES CON TAIWÁN

Este encuentro de Sullivan con Yang se ha producido en el marco de la escalada de tensiones entre China y Taiwán, después de que Taipéi haya denunciado la presencia de medio centenar de aviones chinos sobre su espacio aéreo.

Estados Unidos se ha posicionado en favor de la isla, y este mismo miércoles, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha ofrecido una entrevista a Bloomberg donde ha exigido al Gobierno chino que cese en sus provocaciones.

“Las acciones que hemos visto por parte de China son provocadoras y potencialmente desestabilizadoras. Lo que espero es que cesen estas acciones porque siempre existe la posibilidad de un error de cálculo de falta de comunicación, y eso es peligroso”, ha dicho.

Anteriormente, el martes el presidente Biden informó que había ratificado con Xi respetar los acuerdos de relación con Taiwán, después que el Gobierno de Taipéi denunciara durante los últimos días la presencia récord de aviones de guerra chinos sobre su espacio aéreo.

En paralelo, el ministro de Defensa taiwanés, Chiu Kuo Cheng, ha señalado este miércoles que China tendrá “capacidad para invadir Taiwán en serio en 2025″, y ha apuntado que la situación de tensión actual es “la más difícil” en 40 años.

Por el momento los dos jefes de las mayores potencias mundiales no solo no se han visto las caras personalmente desde que Biden se mudó a la Casa Blanca, sino que la nueva Administración estadounidense ha seguido manteniendo el enfoque agresivo que desplegó el gobierno del ex presidente Donald Trump.

