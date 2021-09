EEUU: condenaron a seis cadenas perpetuas al autor del tiroteo en el diario Capital Gazette que dejó 5 muertos

Jarrod Ramos (Foto: Reuters)

El hombre que mató a cinco personas en un periódico de Maryland en 2018 fue sentenciado este martes a seis cadenas perpetuas, con 345 años agregados para garantizar que nunca salga de prisión.

El juez Michael Wachs, del condado Anne Arundel, ordenó la sentencia para Jarrod Ramos, a quien un jurado declaró penalmente responsable por matar a Wendi Winters, John McNamara, Gerald Fischman, Rob Hiaasen y Rebecca Smith con una escopeta en la oficina del Capital Gazette en junio del 2018.

Fue uno de los peores ataques contra periodistas en la historia de Estados Unidos.

Antes de anunciar la sentencia, el juez escuchó a sobrevivientes y familiares de las víctimas describir el dolor y la pérdida que han sufrido. Enfatizó el coraje de los familiares que hablaron. “El acusado no tuvo la última palabra”, dijo Wachs. “La Primera Enmienda (de la Constitución) y la comunidad tuvieron la última palabra”.

Wachs señaló además que Ramos no mostró ningún remordimiento por los crímenes y que dijo que mataría a más si quedaba en libertad. Describió las acciones de Ramos como “un ataque frío, calculado, contra los empleados inocentes de un periódico de pueblo”.

“El impacto de este caso es simplemente inmenso”, dijo Wachs. “Decir que el acusado mostró una indiferencia cruel y completa hacia la vida humana es enormemente insuficiente”.

Una mujer sostiene un ejemplar del Capital Gazette durante una vigilia con velas para honrar a las cinco personas que fueron asesinadas (Foto: REUTERS/Leah Millis)

Los sobrevivientes describieron el tiroteo como un ataque contra el periodismo. Selene San Felice, ex reportera del periódico, dijo que aunque Ramos mató a cinco de sus colegas, no pudo frenar el diario. “Recuerda esto: No puedes matar la verdad”, dijo San Felice.

Ramos se había declarado culpable, pero no penalmente responsable, de los 23 cargos en su contra en el 2019, usando la versión de Maryland de defensa por demencia. La causa fue demorada varias veces antes de y durante la pandemia de coronavirus.

Aparte de cinco cadenas perpetuas sin libertad bajo palabra, Wachs ordenó otra cadena perpetua por el intento de asesinato del fotógrafo Pal Gillespie, quien dijo que logró escapar por poco de un disparo de escopeta de Ramos cuando salió corriendo de la redacción. El juez sentenció también a Ramos a 345 años de prisión por otros cargos.

“El juez dejó bien claro que Jarrod Ramos no deberá salir jamás de la prisión, jamás”, dijo la fiscal Anne Colt Leitess.

(Por Brian Witte - AP)

Seguir leyendo: