Matthew McConaughey confirmó que postularse como candidato en las elecciones a gobernador de Texas

“Es una cuestión muy honorable para considerar. ¿Lo estoy considerando? Sin dudas. Sería una gran cosa para hacer”. Con esas palabras, el recnocido actor Matthew McConaughey confirmó en una entrevista la posibilidad de competir por la gobernació del estado de Texas.

McConaughey indicó que, no obstante, aún tiene dudas sobre si proseguir. Quiere determinar si sus contribuciones serían más útiles como funcionario electo o como ciudadano privado.

“Lo que debo decidir ahora mismo es si en el próximo capítulo de mi vida quiero tener un rol de liderazgo. ¿De qué manera voy a ser más útil? No sé aún si es en una posición política o como un agente libre. Eso es algo en lo que estoy trabajando a nivel personal”, dijo el actor de 51 años nacido en Uvalde, una pequeña población de Texas, y graduado de la universidad de Austin, en ese mismo estado.

No es la primera vez que McConaughey expresa públicamente su deseo de buscar un rol político. Meses atrás, en diálogo con la prensa dijo sentirse preparado para semejante desafío, y el pasado miércoles volvió a afirmarlo al participar del podcast La Vox Balanceada.

Si bien durante años McConaughey ha tenido un rol activo en la vida pública de Texas, en los últimos meses ha dedicado la mayor parte de su tiempo a asistir a los más necesitados en el estado. Entre la pandemia y las tormentas de nieve que afectaron Texas, el actor canalizó sus esfuerzos a través de su fundación no gubernamental “Sólo Sigue Viviendo” (Just Keep Living), que en un comienzo había sido fundada para ayudar a estudiantes de escuela secundaria pero que desde entonces ha ampliado sus servicios. El próximo 21 de marzo, McConaughey llevará a cabo una gala a beneficio virtual, donde algunos especulan pudiera hacer el anuncio de su lanzamiento a la política.

Si decidiera buscar un lugar en la gobernación, probablemente McConaughey lo haría como un candidato independiente, algo altamente inusual en la política estadounidense, ya que nunca se ha mostrado como alguien que apoye a ninguno de los dos partidos fuertes del país. Dentro de los parámetros de Hollywood -que no necesariamente son los del resto del país-, es considerado una persona conservadora.

El actual gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, ya anunció que buscará un tercer mandato al frente del segundo estado más poblado del país en las elecciones del año que viene. Si bien el gobernador en ejercicio es quien suele tener ventaja en una elección, la realidad es que la crisis devenida de la pandemia del COVID-19 no necesariamente deja a Abbot en un lugar cómodo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott

Por su parte, el ex pre-candidato a la presidencia por el partido demócrata, Beto O’Rourke, también ha declarado tener un interés en competir por la gobernación.

En el caso de lanzarse, el camino de McConaughey será particularmente sencillo, pero cuenta con dos ventajas: el hecho de que su nombre sea conocido por prácticamente toda la población y la capacidad de conseguir fondos para su campaña (dada la gran cantidad de amigos millonarios que tiene por su labor como actor).

