Unas 90 mil personas denunciaron haber sufrido abusos sexuales en los Boy Scouts de Estados Unidos

Alrededor de 95.000 personas presentaron denuncias por abusos sexuales sufridos en los Boy Scouts de Estados Unidos hasta este lunes, fecha límite para beneficiarse de un fondo de indemnización creado por la organización juvenil.

“Hasta la fecha, se han presentado 95.000 denuncias” por estadounidenses de entre 10 y 90 años, dijo a la AFP Paul Moses, abogado de algunas víctimas.

Esas cifras revelan la magnitud de los presuntos abusos cometidos durante décadas por miembros de la organización. “Estamos horrorizados por la cantidad de vidas que han sufrido abusos en el pasado entre los scouts y conmovidos por la valentía de aquellos que han salido del silencio”, dijo la organización Boy Scouts of America en un comunicado, sin confirmar las cifras.

“Hemos abierto de forma voluntaria un proceso de fácil acceso para ayudar a las víctimas a solicitar indemnizaciones. Su respuesta ha sido desgarradora. Lo sentimos profundamente”, añadió esa organización, fundada en 1910 y que tiene unos 2,2 millones de miembros de entre cinco y 21 años.

Afectada por acusaciones de abuso sexual, se declaró en bancarrota en febrero con el objetivo de detener todas las demandas de compensación presentadas por ex miembros de los Boy Scouts en los tribunales y orientarlas hacia un fondo de indemnización.

Boy Scouts of America, que estima sus activos en más de 1.000 millones de dólares, no ha indicado qué monto pretende dedicar al fondo. Además, cuentan con una red de consejos locales que a su vez poseen cientos de campamentos y otras propiedades por todo el país a orillas de lagos o en valles, donde los jóvenes reciben formación en habilidades de exploración o valores éticos.

El abogado Mones señaló este domingo a The New York Times que la prevalencia de los abusos que se detallan en los casos presentados es imponente, pero que aun así podría reflejar sólo una fracción del número de víctimas reales. “Sabía que había muchos casos, (pero) nunca me planteé que se acercara a esta cifra”, agregó.

Tras años de silencio, las revelaciones sobre la organización de Estados Unidos salieron a la luz por primera vez en 2012, cuando Los Angeles Times publicó miles de documentos internos que demostraban décadas de abusos sexuales.

Esos documentos, que la prensa llamó los “expedientes de la perversión”, formaban una base de datos con el nombre de unos 5.000 adultos voluntarios para ser jefes scouts y sospechosos de cometer abusos sexuales contra los niños a los que habían cuidado.

La mayoría de ellos nunca habían sido denunciados ante las autoridades y la organización se limitó a expulsarlos.

Desde entonces, las acciones legales se han multiplicado contra los Boy Scouts estadounidenses, en particular después de la extensión por varios estados de los plazos de prescripción para las agresiones pederastas.

Fundado en 1910, los Boy Scouts se expandieron tras recibir una Escritura de Constitución del Congreso en 1916 que detallaba los valores de los scouts como el “patriotismo, la valentía y la independencia”, por el que se guiaron varias generaciones de chicos estadounidenses.

Según la organización, más de 130 millones de ellos han pasado por sus programas a lo largo de su historia, entre los que destacan personalidades como el ex presidente John F. Kennedy, el astronauta Neil Armstrong, el icono de derechos civiles Ernest Green o el director de cine Steven Spielberg.

En la actualidad, cuenta con unos 2,2 millones de miembros, aunque el número ha estado en constante declive desde que alcanzara su cifra máxima en los años 70 de unos 5 millones, por lo que en 2017 empezaron a aceptar mujeres.

(Con información de AFP y EFE)

