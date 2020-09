El Partido Republicano logró registrar una cantidad de votantes récord en Florida

Partidarios republicanos en Florida antes de una visita de Donald Trump al estado. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

En un esfuerzo de último momento de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Partido Republicano de Florida logró registrar un número record de votantes en el estado.

A 40 días de los comicios, la iniciativa del oficialismo de desplegar voluntarios en las calles para hablar -y eventualmente registrar- posibles votantes mostró resultados positivos. En las últimas semanas, lograron registrar 58.000 votantes, una cifra récord para el partido que representa un incremento del 91 por ciento con la de agosto de 2016.

Tradicionalmente en Florida siempre hubo más votantes demócratas registrados que republicanos. Este sigue siendo el caso, pero el impulso oficialista ha cerrado la brecha a 158.000 votantes, un 1,3 por ciento del electorado general, de acuerdo con información del Departamento de Elecciones estatal.

En agosto, los republicanos de Florida habían logrado incrementar sus registros en un 41 por ciento más de nuevos votantes en sus filas que los demócratas. En comparación con 2016, la oposición en Florida registró un 6 por ciento menos de votantes. En 2016, Donald Trump ganó este estado pendular clave -otorga 29 votos para el Colegio Electoral- por poco más de un punto porcentual.

En Estados Unidos, para poder votar, los ciudadanos mayores de 18 años deben registrarse como votantes. Al registrarse, pueden elegir si quieren quedar inscritos como votantes demócratas, republicanos o independientes. Estar registrado bajo un partido no implica que la persona esté obligada a votar por él, pero contribuye a perfeccionar la imagen del escenario electoral en el territorio. Además en muchos estados, incluido Florida, sólo pueden participar de las elecciones primarias quienes estén registrados en el partido.

De todas maneras, los demócratas registrados en Florida siguen siendo mayoría. En 2016 el partido hizo un esfuerzo maratónico por registrar votantes y allí logró la diferencia más amplia con los republicanos en la historia del estado. Llegaron a generar una diferencia de 320.000 votantes registrados ¿Qué cambió en este 2020? En buena medida la respuesta vuelve a ser el Covid-19.

Las campañas suelen basar buena parte de su estrategia en lo que en inglés le llaman canvassing: el esfuerzo de una suerte de ejército de voluntarios coordinados en las calles que tratan de convencer a votantes indecisos de manera individual. Es muy común ver a estas personas caminando en los barrios, tocando a las puertas de los vecinos, o en lugares transitados como centros comerciales.

Sin embargo, debido a la necesidad de mantener el distanciamiento social debido a la pandemia, esto no fue posible, o fue ampliamente desaconsejado. No obstante, desde hace algunos meses y aunque en menor escala al promedio usual, el partido republicano de Florida decidió sacar gente a las calles. Los demócratas, por una decisión nacional, no lo han hecho. Hacerlo iría en contra del mensaje de extrema precaución ante el Covid-19 que promueve el candidato demócrata, Joe Biden. Son varios los analistas que definen a estas estrategias contrastantes como la clave de la diferencia en el registro de votantes.

La estrecha diferencia entre los votantes registrados confirma que la elección en Florida probablemente se decida por una pequeña diferencia. La clave, como siempre, suele estar en los votantes independientes. El promedio de encuestas de Real Clear Politics le da una ventaja a Biden de 1,3 por ciento en este estado, dentro del margen de error.

