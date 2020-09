Trump contradijo al director de los CDC sobre la fecha en que la vacuna Contra el Covid-19 estará disponible

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde preguntas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington. 16 de septiembre de 2020. REUTERS/Leah Millis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el miércoles en rueda de prensa desde la Casa Blanca que una vacuna contra el coronavirus podría comenzar a distribuirse para fines de 2020, lo que contradijo los dichos de un alto funcionario de salud del gobierno.

En efecto, horas antes Robert Redfield -director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), dijo que la vacuna COVID-19 podría implementarse ampliamente recién a mediados del próximo año o incluso un poco más tarde.

“No, creo que cometió un error cuando dijo eso”, dijo Trump y dijo a los periodistas que llamó a Redfield. “Esa es información incorrecta. Creo que estaba confundido. Creo que probablemente entendió mal la pregunta. Lo llamé y se lo dije", expresó.

Robert R. Redfield, Director de los CDC de EEUU. Anna Moneymaker/Pool via REUTERS

Además, el mandatario aseguró que la vacuna estaría lista en octubre o que “podría ser anunciada un poco después”, y declaró que la administración está lista para comenzar su distribución “inmediatamente”.

Redfield, jefe de la agencia de control de enfermedades del gobierno federal, hizo sus comentarios en un testimonio ante un panel del Senado de EEUU. Allí, dijo que la disponibilidad general de una vacuna podría llegar “a fines del segundo trimestre, tercer trimestre de 2021”.

“Una vacuna podría estar lista tan pronto como en noviembre o diciembre”, dijo Redfield, pero agregó que se tratará de las primeras dosis, limitadas a los más vulnerables. Con todo, “para tener suficientes de nosotros inmunizados para tener inmunidad, creo que va a tomar de seis a nueve meses”, agregó.

Otro punto de contención fue una declaración de Redfield sobre la eficacia de las mascarillas, en comparación con la eventual vacuna. “Hasta diría que esta mascarilla tiene más chances de protegerme contra el Covid-19 que cuando me de una vacuna porque la inmunogenicidad -la capacidad de inducir una respuesta inmune- es del 70 por ciento. Y si no genero una respuesta inmune, la vacuna no me va a proteger, esta mascarilla sí”. Al respecto, Trump dijo: “No, la vacuna es mucho más efectiva que las mascarillas”.

FOTO DE ARCHIVO: El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, se ajusta la mascarilla antes de partir a Orlando desde el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, Estados Unidos. 15 de septiembre de 2020. REUTERS/Leah Millis/File Photo

Luego de las declaraciones del mandatario, Redfield se expresó en su cuenta de Twitter: “Creo en un 100 por ciento en la importancia de las vacunas y en particular aquella contra el Covid-19. Una vacuna es lo que nos permitirá volver a la vida normal. La mejor defensa que tenemos actualmente contra el virus son los esfuerzos mitigantes, como lo son el uso de mascarillas, el lavado de manos, la distancia social y evitar las muchedumbres”.

Los oponentes demócratas de Trump señalan que el mandatario está presionando a los reguladores sanitarios del gobierno y los científicos para aprobar apresuradamente una vacuna, porque eso podría ayudarlo a vencer a Joe Biden, quien está primero en las encuestas.

Expertos, que incluyen a altos funcionarios como el infectólogo Anthony Fauci, dicen que la aprobación de una vacuna es más probable que se dé hacia finales del año.

En el programa emitido por ABC esta semana, Trump fue consultado sobre si había menospreciado la gravedad de la pandemia de covid-19, que hasta el momento ha matado a casi 200.000 personas en Estados Unidos.

“No lo menosprecié. Realmente, de muchas maneras, yo lo sobreaprecié en términos de acción”, respondió.

Coronavirus en Estados Unidos. EFE/Jason Szenes/Archivo

Pero el propio presidente dijo al reconocido periodista Bob Woodward durante entrevistas para su nuevo libro que había decidido “minimizarla” para evitar alarmar a los estadounidenses.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Qué impacto podría tener la pandemia de coronavirus en las elecciones en Estados Unidos

La revista de divulgación científica más importante de Estados Unidos tomó una decisión inédita en sus 175 años sobre la próxima elección presidencial