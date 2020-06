Las 13 normas no escritas sobre ser negro en el mundo de Wall Street

Dennis Creary, director de la ONG "Blacks on Wall Street" (Bloomberg)

No todos en Wall Street, negros o blancos, estarán de acuerdo con todas estas declaraciones. Estas reglas no escritas, y otras como estas, se obtuvieron de numerosas conversaciones con banqueros y operadores negros durante el último mes a medida que el racismo acaparaba el protagonismo en el debate nacional.

Las entrevistas abarcaban distintas edades, títulos y experiencias, pero todas reflejan la misma realidad: a pesar de los años de conversación, Wall Street ha fallado en gran parte a la gente de color.

Estas son 13 reglas no escritas sobre ser una persona de raza negra en Wall Street, según la experiencia de las personas que lo han vivido:

1. Nunca lo olvide: a pesar de todas esas promesas sobre la diversidad, solo alrededor del 1% de la alta gerencia es negra.

2. Tenga cuidado al señalar ese dato en las mesas de negociación de valores, ocupadas en su mayoría por hombres y blancos.

3. Acostúmbrese a oír acerca de la supuesta falta de candidatos negros “cualificados”.

4. Un 4.0 de Harvard no es suficiente. Acostúmbrese a que los ejecutivos blancos de Wall St. piensen que los compañeros negros han sido contratados “por la diversidad”.

5. Adopte una “voz blanca”.

6. Espere escuchar quejas sobre el entrenamiento de sesgo.

7. Dedique largas horas a combatir los estereotipos sobre la “ética en el trabajo”.

8. No pida asignaciones de trabajo directamente; y espere perder algunas oportunidades frente a empleados blancos menos cualificados.

9. Disimule la ira o la frustración.

10. Tenga cuidado con el espacio personal de los compañeros blancos.

11. No se ría demasiado alto.

12. Actúe como si todo esto fuera normal.

13. No hable de raza.

Pocos trabajadores negros medios dirán esto públicamente, y pocos prevén un cambio significativo en el corto plazo en la industria financiera, pese a que el movimiento Black Lives Matter está llegando a todos los rincones de Estados Unidos.

Es cierto que se han hecho promesas. Desde que la muerte de George Floyd provocó demandas colectivas de medidas, Morgan Stanley y Wells Fargo & Co. han prometido ascender a ejecutivos negros. Goldman Sachs Group Inc. ha requerido más formación de sesgo. JPMorgan Chase & Co. ha expandido sus programas de orientación. Bank of America Corp. ha prometido dinero para combatir la desigualdad.

La diversidad no ha crecido en el mundo financiero estadounidense (Reuters)

Sin embargo, el universo privilegiado de las finanzas estadounidenses aún se parece mucho al de hace una década, o incluso al de hace dos o tres.

Los datos cuentan una historia: actualmente ni un solo líder ejecutivo de un importante banco de EEUU es negro, y solo una de las más de 80 personas que constituyen los equipos ejecutivos de élite en la cima de los seis mayores bancos de EEUU es negra. Según algunas estimaciones, los profesionales negros representan el 8% del total de la industria financiera, la misma cifra que hace 15 años. Pero su representación en las divisiones en negociación y banca de inversión es mucho menor.

En JPMorgan, Bank of America y Citigroup, el porcentaje de trabajadores negros en general ha disminuido, no aumentado, en los últimos años. En JPMorgan, el mayor banco del país, esa cifra se ha reducido desde el 19% al 13% en poco más de una década. Pero las cifras son solo una parte de la historia.

En este momento de concienciación de la raza en Estados Unidos, las empresas han instado a los empleados negros a hablar abiertamente de sus experiencias. Algunos lo hacen, pero a muchos les preocupa que esto dificulte sus trabajos y sus vidas.

“Hay ciertas cosas que a uno le gustaría poder hacer, pero no puede”, dice Dennis Creary, que dirige una organización sin fines de lucro llamada Blacks on Wall Street y vende software a grandes bancos para Oracle. “La ira está ahí, pero el miedo a perder ese trabajo para el que uno ha trabajado también está ahí”.

Creary agrega: “Somos prescindibles”.

