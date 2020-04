No obstante, ese conocimiento viene acompañado por una nueva duda: si bien es posible distinguir una persona con síntomas, no solo es menos fácil identificar una asintomática sino que sobre todo no se puede decir “tú, la persona sintomática, eres tres veces más contagiosa que la persona asintomática”, ilustró. “No hemos llegado a eso todavía. Pero creo que entendemos que las personas asintomáticas, entre las que se incluyen las personas con síntomas leves que no reconoceríamos como infectadas o súper enfermas, pueden transmitir y probablemente ayuden a impulsar la epidemia”.