“La última declaración la oí en esta conferencia y sostenía que EEUU no cree en la comunidad internacional”, dijo Pompeo, aludiendo al discurso inaugural del presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, a quien sin embargo no mencionó. “Todas esas declaraciones no son un reflejo de la realidad. Hablar de la muerte de la alianza transatlántica es una exageración”, dijo Pompeo.