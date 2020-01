En otro mensaje, asegura que “la Cámara de Representantes bajo control de los demócratas no le pidió a John Bolton que testifique”, lo que depende de ese cuerpo legislativo y no del Senado. No obstante, la aseveración es falsa: sí lo hicieron, pero Bolton condicionó su asistencia a una orden de la Corte Suprema, lo que implicaba una demora que los demócratas decidieron evitar y retiraron la citación. Sin embargo, Bolton luego cambió su postura y aseguró que testificaría si fuera llamado por el Senado.