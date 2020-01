Trump, no obstante, tuvo un choque público con Markle en el pasado: a mediados del año pasado, la publicación británica “The Sun” le preguntó durante una entrevista por los comentarios de la ex actriz, que en 2016 dijo que se mudaría a Canadá si el actual mandatario resultaba elegido. “¿Qué puedo decir? No sabía que ella se fuera grosera”, contestó entonces Trump.