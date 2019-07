Saipov se declaró inocente ante el juez. La Fiscalía dice que el acusado no ha mostrado arrepentimiento y una cadena perpetua no resolvería nada si continúa apoyando al Estado Islámico desde la prisión. En unas cartas que envió el año pasado el uzbeko a un periodista, reivindicó al ISIS y dijo que estaba dispuesto a seguir las enseñanzas de su líder Abu Bakr al-Baghdadi. Los abogados de Saipov habían ofrecido a la Fiscalía una declaración de culpabilidad de su cliente a cambio de una cadena perpetua para evitar la ejecución, pero no fue aceptada. El propio presidente Trump, tras los atentados, pidió la pena de muerte para Saipov a través de uno de sus habituales mensajes de Twitter. El juicio se inicia en octubre.