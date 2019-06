"México no debería permitir que millones de personas traten de entrar a nuestro país, y si no lo hace estableceremos aranceles. Todas las empresas que se fueron a México volverán a nuestro país, y eso está bien. Pero creo que México va a dar un paso adelante. No quiero escuchar que está gobernado por carteles. Debería dar un paso adelante", agregó.