Además, restringió la popular opción de visa "People to People" para viajes educativos no académicos. De todas formas, los viajeros individuales todavía pueden visitar el país por su cuenta usando la categoría de visa "Apoyo del pueblo cubano", que alienta a los visitantes a participar en actividades locales tan simples como quedarse en una residencia privada (casa particular) o cenar en un lugar privado (paladar). Se recomienda a los interesados ​​en viajar a Cuba que se comuniquen con la embajada de Cuba para determinar qué licencia es la adecuada para ellos. Para ingresar se requiere una tarjeta turísita que cuesta unos USD 50. Y a partir de mayo de 2015, el impuesto de salida de USD 25 de Cuba se agrega al precio de la tarifa aérea. Los viajeros pueden obtener sus visas en la embajada de Cuba en Washington o en ciertas puertas de salida del aeropuerto de los Estados Unidos.