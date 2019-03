El trabajo de Mueller ya presentó cargos contra 34 personas, incluidos seis antiguos asociados y asesores de Trump. Cinco de los más cercanos al presidente se declararon culpables: el ex presidente de campaña de Trump, Paul Manafort; el ex subjefe de campaña Rick Gates; el ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn; el ex abogado personal Michael Cohen; y el ex asesor de campaña George Papadopoulos. Un sexto personaje, el viejo amigo de Trump, Roger Stone, fue acusado formalmente en enero de mentir al Congreso cuando tuvo que dar testimonio de las maniobras electorales, pero se declaró no culpable y espera el juicio. Veinticuatro de las personas acusadas por Mueller son rusas y, debido a que Estados Unidos no tiene un tratado de extradición con Moscú, es poco probable que vean el interior de la sala de un tribunal.