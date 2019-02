Frank Sinatra cantaba el "himno" de Chicago. Una canción para la ciudad que competía con Nueva York y que era gobernada por la dinastía de los Daley. Richard J Daley, más conocido como el "alcalde eterno", gobernó la ciudad desde 1955 y por 21 años. Su hijo, Richard M., fue alcalde desde 1989 durante 22 años. La noche del martes, otro Daley, William M., ex ministro de las administraciones Clinton y Obama, intentó ser el tercero de la familia en quedarse con el asiento de "mayor" de la ciudad de los vientos. No lo logró. Era un candidato para un tiempo que ya no es. Y el cambio es profundo. El próximo alcalde de Chicago será una mujer negra. Competirán en una segunda vuelta dos afroamericanas, una de ellas abiertamente gay. Aquí, una vez más se evidenció la enorme brecha que hay en este país y el mismo fenómeno, aunque en reversa, que llevó a Donald Trump a la presidencia. Un país totalmente dividido, con ciudades progresistas y zonas del interior ultraconservadores, racistas y antinmigrantes. Una grieta profunda que separa a urbanos de rurales, blancos de negros, conservadores de liberales.