Revelan que el Ministro de Defensa de Venezuela le planteó a Nicolás Maduro que renunciara

El diario The Washington Post, que cita a un oficial de inteligencia estadounidense, reveló que en diciembre Vladimir Padrino López instó al dictador a dejar el cargo o aceptar su renuncia. No obstante, todavía no ha cumplido su amenaza, mientras el dictador se prepara para jurar este jueves a su segundo periodo de seis años