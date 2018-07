"El mismo Putin, de su propio voluntad, dijo 'no estamos de acuerdo sobre Crimea, no estamos de acuerdo sobre Ucrania'. Esto no lo dijo Trump, lo dijo Putin. Por eso es muy difícil darle credibilidad a lo que dice el presidente [Trump]", señaló Emilio Viano, profesor en la Escuela de Asuntos Públicos, de la American University, para quien el encuentro resultó muy similar a la anterior cumbre entre el mandatario estadounidense y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.