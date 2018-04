Su hija, al conocer la situación, supo que algo más había pasado. Que su madre, quien la amaba profundamente, no podía haberla abandonado sin más. Que si sólo se hubiera fugado de su casa la habría llamado para su reencuentro lejos del infierno que vivía. "No me hubiera dejado simplemente. Si estaba viva en algún lado me hubiera llamado para estar juntas", diría Blampied al diario Suffolk Times.