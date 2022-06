La censura en China y el doble estándar del régimen con las VPN

Una peatón utiliza un teléfono inteligente frente a un cartel de Alipay fuera de un edificio de oficinas de Ant Group Co. en Shanghai, China en una foto de archivo. Internet está regulada por el régimen chino en todo el país y las VPN son de difícil acceso (Bloomberg)

Li jiaqi, un popular influencer chino, tenía talento para vender pintalabios y otros cosméticos. Pero su última actuación fue un anuncio involuntario de las redes privadas virtuales (RPV), que ayudan a los internautas chinos a eludir las estrictas normas de censura en línea. El 3 de junio, el Sr. Li retransmitió en directo un vídeo en el que aparecía con una tarta de helado que parecía un tanque. Esto pareció enfadar a las autoridades, que quizá lo vieron como una referencia a la masacre de la Plaza de Tiananmen, cuando soldados y tanques dispararon contra manifestantes pacíficos en Beijing, matando a cientos, si no miles, en 1989. El aniversario fue un día después, algo que el Sr. Li puede no haber sabido, ya que el gobierno bloquea la discusión en línea del derramamiento de sangre. Sin embargo, su programa fue cortado.

Las VPN son cada vez más importantes en China, que se ha vuelto más introvertida desde el inicio de la pandemia del COVID-19. La barricada digital del país contra los contenidos que considera indeseables, denominada “gran cortafuegos”, se ha reforzado bajo el mandato del Presidente Xi Jinping. Ha desplegado un ejército de censores y la última tecnología en su batalla contra la influencia extranjera. Un proyecto de norma publicado en junio prevé que todos los comentarios en las redes sociales chinas sean examinados antes de ser publicados. Pero el software VPN ayuda a los usuarios de Internet en China a sortear todo esto haciendo que parezca que su ordenador o teléfono móvil se encuentra en otro país. Así pueden acceder a sitios web que están en la lista negra del gobierno, como Wikipedia, Facebook y Twitter.

La cuestión para el gobierno es saber hasta qué punto se puede permitir este llamado “escalamiento de muros”. Técnicamente es ilegal utilizar una VPN en China sin el permiso del gobierno. En los últimos años, el Estado ha hecho más difícil encontrar una, cerrando muchos proveedores locales. Apple retiró muchos productos de VPN de su tienda de aplicaciones china en 2017, citando las regulaciones nacionales. Conseguir una VPN hoy en día suele implicar que un cliente existente te presente a un vendedor en WeChat, una aplicación de mensajería. Cuando Eileen Gu, una esquiadora china nacida en Estados Unidos que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de este año, sugirió a principios de este año que era fácil conseguir una VPN en China, algunos internautas replicaron, señalando la falta de libertad en Internet de China.

Sin embargo, el gobierno podría tomar medidas más duras contra las VPNs si quisiera. Los que son sorprendidos usando el software tienden a recibir un tirón de orejas. El Estado parece capaz de estrangular las redes. Durante los acontecimientos políticos importantes, los usuarios dicen que las VPN a menudo se ralentizan o se paralizan.

Sin embargo, China también debe permanecer conectada al mundo. Sin VPN las empresas internacionales no podrían operar en China. Los extranjeros tendrían menos posibilidades de venir a trabajar o estudiar. Las empresas locales también tendrían problemas. Los académicos y científicos chinos, que se quejan del gran cortafuegos, necesitan VPN para investigar. “Esencialmente, el gobierno chino quiere tener su pastel y comérselo también en lo que respecta al acceso a Internet: quieren controlarlo, pero también explotar el abanico de posibilidades económicas que ofrece la libertad digital”, dice un portavoz de Expressvpn, un gran proveedor de software.

Otros ven un motivo más siniestro. Tal vez las autoridades no repriman del todo el uso de VPN porque les ayuda a identificar a los que “provocan peleas”, dice un cofundador de GreatFire, un organismo chino de vigilancia de la censura, que prefiere no ser nombrado por razones de seguridad. “Provocar peleas” es un delito mal definido en China, a menudo utilizado para castigar a los disidentes. Algunos han sido detenidos tras criticar al gobierno en Twitter. Los funcionarios, por su parte, utilizan VPN sancionadas por el Estado para buscar disputas con países como Estados Unidos en Twitter.

Las quejas también vienen de la otra dirección. Los observadores de China en el extranjero están bloqueados en el país desde el comienzo de la pandemia. Suelen utilizar VPN para aparentar que están dentro, lo que les permite ver sitios web y datos que el gobierno trata de ocultar a los extranjeros. Pero estas conexiones pueden ser lentas e irregulares, y a veces no funcionan en absoluto, dicen los investigadores.

¿Qué pasaría si el gobierno aflojara un poco? En un estudio publicado en 2018, investigadores de las universidades de Stanford y Beijing dieron a cientos de estudiantes de dos universidades de Beijing acceso temporal a Internet sin censura. Casi ninguno de ellos utilizó su nueva libertad para navegar por sitios web de noticias extranjeras (a menos que el estudio les diera incentivos monetarios para hacerlo). La mayoría miró pornografía, que suele estar bloqueada por el gran cortafuegos. “La censura en China es eficaz no sólo porque el régimen dificulta el acceso a la información sensible”, dicen los autores del estudio. “Fomenta un entorno en el que los ciudadanos no demandan esa información en primer lugar”.

Ese parece haber sido el caso del Sr. Li, que no ha aparecido en Internet desde el incidente del pastel. Confundidos por su desaparición, muchos de los seguidores del Sr. Li probablemente buscaron información sobre la masacre de la Plaza de Tiananmen, utilizando VPN.

© 2022, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

