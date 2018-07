Su peor performance estuvo en la instancia de cuartos de final cuando apostó por Portugal vs Francia (fue Uruguay-Francia), Brasil vs Bélgica (acertó), España vs Croacia (fue Rusia-Croacia) y Suiza vs Inglaterra (fue Suecia-Inglaterra). Sin embargo, a partir de esos cruces dio en la tecla con los cuatro semifinalistas. Habrá que esperar a partir de esos partidos si, como lo vaticinó, los finalistas terminarán siendo Bélgica e Inglaterra con, finalmente, los de Gareth Southgate como ganadores del Mundial de Rusia 2018.