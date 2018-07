Para sobrellevar el mal momento fue vital el apoyo recibido por todo su entorno. "El apoyo es lo máximo. De los compañeros, de la familia, de muchos amigos, de muchos arqueros que ni siquiera son uruguayos y me han llamado, me han escrito. La verdad me pone feliz porque saben el esfuerzo que uno hace. Es parte del fútbol", comentó el guardameta.