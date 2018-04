Las dificultades de su familia eran tales que tenía que arreglárselas para poder comer: "Al principio iba con la túnica de la escuela para no pagar boleto. Entonces me quedaba con la plata y me compraba una hamburguesa", confesó. Ese pequeño engaño le permitió al joven nacido en Montevideo poder comer un sándwich o comprar un alfajor alguna tarde durante varios días.