Estallaron los memes en las redes sociales durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio

Los usuarios de las redes sociales hicieron memes durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio.

No hay evento de gran escala que no sea comentado en las redes sociales y la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio no fueron la excepción. Muchos usuarios aprovecharon la ocasión para emplear su ingenio y divertirse con memes alusivos a cada momento que se vivió en la inauguración que se llevó a cabo en la capital japonesa.

Varios de las publicaciones, sobre todo en Twitter, hicieron alusión a la falta de personajes como Mario Bros., Goku y Pikachu, entre otros dibujos animados ligados a la cultura nipona. Hubo también muchas manifestaciones de orgullo por la aparición eufórica de la delegación argentina y también por el destacado rol que tuvo Paula Pareto, quien fue una de las elegidas para llevar la bandera olímpica junto a otros deportistas de distintos continentes que trabajaron en centros médicos y hospitales durante la pandemia de COVID-19.

Otro de los momentos que se hizo foto de las burlas en Internet fue la presentación de Pita Taufatofua, el abanderado de Tonga que se ganó la fama mundial por su atuendo.

El inicio oficial de la edición XXXII de los Juegos Olímpicos fue espectacular. La ceremonia tuvo emotividad, fuegos artificiales, momentos musicales, la presentación de cada delegación nacional, un impactante show con drones y el tradicional encendido del pebetero. Todos momentos que fueron comentados con mucho humor en la web.

LOS MEJORES MEMES DE LA APERTURA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

