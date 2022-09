17 frases de Claudio Caniggia: la vida sin Maradona, el Mundial más frustrante, el sucesor de Messi y la dificultad de obedecer a Bilardo

*La emoción del Pájaro cuando recordó a Pelusa

A pesar de no haber conquistado ningún Mundial con la camiseta de la selección argentina, Claudio Pol Caniggia está instalado en el corazón del pueblo albiceleste. Sus goles ante Italia y Brasil durante la Copa del Mundo de 1990 o los gritos frente a Nigeria en la edición que organizó Estados Unidos en 1994 forman parte de la nostalgia que está inmersa en la memoria colectiva. En diálogo con ESPN, el Pájaro repasó su carrera y se animó a realizar un análisis de lo que será el próximo Superclásico.

El Superclásico que se viene

“Nunca sabemos lo que pueda pasar, más allá del momento de los dos. Desde que ha comenzado el torneo, los dos han pasado momentos malos, pero es un Superclásico y puede pasar cualquier cosa. Seguramente la individualidad de los jugadores marcará la diferencia. Creo que está 50% para cada uno. No hay un favorito”.

La Scaloneta de cara al Mundial de Qatar

“La veo muy bien. Creo que Scaloni ha hecho un gran trabajo. Ha sumado muy buenos jugadores. Al principio se decía que no tenía experiencia, pero ha hecho un trabajo espectacular. Ha convocado a jugadores que antes no eran tenidos en cuenta. Hacía mucho que no veía un grupo tan unido. Además, no veo a ningún cuco para el Mundial. Creo que hay 4 o 5 equipos que van a pelear por el título y Argentina es uno de ellos”.

“No creo que Francia y Brasil estén por encima de Argentina. Creo que están en el mismo nivel. Y también hay que tener en cuenta a España y a Alemania, pero después dependerá de cómo llegan los jugadores al torneo. Lo bueno es que los agarra en la mitad de la temporada, que no van a tener tanto desgaste”.

“El equipo juega más liviano por la Copa América en Brasil. Ese título los liberó de una mochila muy grande, porque las derrotas con Chile y Alemania fueron golpes muy grandes para varios jugadores. Hubo épocas en que ya ni querían hablar con los periodistas. Pero ahora tienen mucha más confianza. La victoria en el Maracaná contra Brasil te da una confianza superior, pero hay que tener en cuenta que no hemos jugado contra selecciones europeas, a excepción de Italia. Fue un partido en el que se le ganó fácil ante el campeón de la Eurocopa. Si bien no es la Italia de otros tiempos, se lo pasó por arriba”.

La vida sin Maradona

“Tengo tantos recuerdos de Diego, que a veces uno se va poniendo más viejo y recién ahí se da cuenta de que se fue. No me gusta hablar de lo que pasó o de las cosas que se han dicho. Fueron cosas que no me gustaron. Lo extraño, porque era un amigo que nos ha dado muchas alegrías. Hemos compartido grandes momentos y otras situaciones de tristeza. A veces me levanto y lo veo, pero no está. Él era muy joven para irse”.

“Tuvimos una relación muy especial. Más allá de lo que significó para todos los argentinos, tenía un carisma increíble. Se fue un amigo que tenía un corazón enorme. Era muy locuaz, inteligente y se extraña todo de él. Hasta las entrevistas que daba. Supongo que estoy hablando también por el resto de los amigos que tuvo, porque todos lo extrañamos”.

“No nos quedó nada pendiente. Lamento no haberlo visto tanto en los últimos años, pero uno vivía en un lugar y él estaba en otro. Me alegró mucho cuando agarró Gimnasia y lo pude ir a ver. Después vino la pandemia y no lo pude ver más. Me queda la espina de no haber tenido alguna charla más. Me duele no haberlo visto más tiempo en los últimos años”.

“Me acuerdo en un evento en Londres o el Masters de tenis, donde pudimos jugar un ratito con ex jugadores. Pensé que íbamos a tener más tiempo para vernos, pero vino la pandemia y todo se terminó”.

“Nunca se enojó conmigo. Teníamos una gran relación. Jamás tuvimos un problema. Él se enojaba con otros jugadores, pero conmigo nunca. Ni una calentura dentro del campo pasó algo parecido. Era imposible que pasara algo así. Teníamos un respeto superior a lo que él tal vez tenía con otros. Había una química especial. Nos llevábamos bárbaro”.

Sus días como delantero

“¿Quién puede decir que no revive el pasado? Muchas veces se me vienen imágenes a la cabeza. Es mentira el que dice que sólo vive el presente. No me gusta verme en partidos antiguos, pero si lo están pasando en la TV tal vez me quede a mirarlo. Es nostalgia. Pero la realidad es que ahora no puedo mejorar nada y un jugador mira los partidos para intentar aprender. Cada tanto un ratito me gusta disfrutar de esa nostalgia”.

“Fueron casi 20 años como profesional. Estuvo la Selección, River, Boca… fue una carrera de la que no tengo nada que lamentar”.

Su experiencia en los Mundiales de Italia y Estados Unidos

“Fue el Mundial que deberíamos haber ganado. Seguramente, lo más frustrante de mi carrera fue ese Mundial. El del 90 también, pero no estuve en la final por una ley que ya no existe. Ahí quisieron amonestarnos… Fueron dos mundiales espectaculares, aunque hayan sido diferentes: en uno era el único atacante, y era muy difícil. Era la referencia como primera, segunda y tercera opción. Díganme una gran selección que haya jugado con un atacante solo. Cuando se habla del gol contra de Brasil, uno mira la secuencia y hay 5 brasileños contra dos argentinos. Tuvimos que hacer el movimiento justo para que salga la jugada. En el otro éramos 3 o 4 atacantes, porque también estaba el Bati, Abel (Balbo) y Diego. Fue muy frustrante, porque era un Mundial que podíamos ganar y es uno menos que tenemos. No tengo dudas de que estábamos para llegar a la final, y que la íbamos a ganar”.

“Yo amaba la Selección. Cada vez que me ponía la camiseta sentía algo diferente. En otros equipos había presiones, porque sólo éramos 3 extranjeros en Italia, cuando era el mejor fútbol de Europa, pero con Argentina era especial. Igualmente, algo hice en otros equipos”.

El VAR

“A veces pasan cosas que uno no entiende. Se deberían juntar los 8 que toman decisiones para que se pongan de acuerdo. Habría que revisar todo esto y buscar nuevas soluciones. En el Mundial será peor por la cantidad de cámaras. Si bien tiene algunos aspectos positivos, todavía hay mucho por mejorar”.

La admiración hacia Messi

“Él se merece ganar un Mundial. Pero también lo merece el equipo. Sería bárbaro para culminar una extraordinaria carrera como la que formó. Por suerte está muy bien acompañado con jugadores que se destacan en grandes ligas. Creo que están los ingredientes justos para que se de. Este pibe ha hecho tanto por el fútbol, que se lo merecería”.

“No sé quién podría ocupar su lugar en el mundo. No veo a nadie que dentro de 3 o 4 años ocupe ese rol. Es muy difícil encontrar a alguien que lo pueda reemplazar. Hoy tal vez podría ser Mbappé, porque es una bestia, pero lo que ha hecho Messi pocos jugadores lo han logrado y nacen cada tanto”.

Los equipos que admira

“Hay muchos. De la liga española o la inglesa, porque hay muy buenos jugadores. En Argentina me gusta Gimnasia, porque tiene a Pipo Gorosito, al que considero uno de los mejores entrenadores del país. Igualmente no soy capaz de mirar los 90 minutos, capaz miro un tiempo de un partido y el segundo tiempo de otro”.

