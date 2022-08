El viaje de Wanda Nara para destrabar el futuro de Mauro Icardi y las condiciones del delantero para dejar el PSG

Mauro Icardi se entrena separado del grupo principal del PSG

Mauro Icardi vive horas decisivas para su futuro. El delantero argentino no es del agrado del director técnico Christophe Galtier y fue colocado dentro de la lista de “indeseables”, un grupo de futbolistas que entrena en otro horario que el plantel principal del Paris Saint Germain.

Con este escenario planteado, Wanda Nara, agente y esposa del rosarino, comenzó a moverse para encontrarle un nuevo destino para que pueda relanzar su carrera. Una de las primeras opciones fue el Monza, uno de los recién ascendidos a la Serie A. Los italianos pretendían contratarlo a préstamo y pagando solamente el 40 por ciento de su salario (el resto debía abonarlo el PSG), pero las tratativas dieron un inesperado giro, ya que finalmente se decantaron por Andrea Petagna, del Napoli.

Tanto RMC Sport como Le Parisien afirman que Wanda Nara viajó rumbo a Estambul, Turquía, para hablar cara a cara con Fenerbahçe y Galatasaray (sería el candidato más serio en fichar al ex Inter y Sampdoria).

Wanda Nara viajó a Estambul para negociar el desembarco de Mauro Icardi con dos clubes de Turquía

El primer medio afirmó que Icardi tiene algunos requisitos para aceptar un cambio de aire, más allá de su deseo de volver a sentirse importante dentro de una institución: debe ser un club importante y ubicado dentro de una ciudad cómodo para su familia. Justamente por este último punto Italia corría con gran ventaja. Allí desempeñó la mayoría de su carrera y su casa se encuentra en Milano.

El segundo, por su parte, añade que su representante solicita una compensación económica en caso de aceptar un traspaso a otro club, algo que el PSG prefiere evitar. Idrissa Gueye (podría recalar en Everton) y Ander Herrera (fichar con el Athletic Club Bilbao), también marginados por los parisinos, son los otros deportistas que solicitan una compensación para facilitar su salida.

Para Galtier, Kylian Mbappé es la principal referencia en ataque (a su alrededor estarán Neymar y Lionel Messi) y su primera opción para reemplazarlo es el joven Hugo Ekitiké, quien llegó a préstamo del Stade Reims. Pese a la venta de Arnaud Kalimuendo al Rennes, Icardi no entra en los planes del nuevo entrenador.

El surgido de la cantera del Barcelona no es titular en un partido de la Ligue 1 desde el 23 de enero y bajo esta nueva conducción solamente fue suplente en la final del Trophée des Champions (no ingresó) y no fue convocado para los compromisos contra Clermont y Montpellier. En la pasada temporada participó de 30 partidos, en los que aportó cinco goles (cuatro por el torneo local y uno en la Copa de Francia).

Vale destacar que el PSG deberá encontrarle algún club a Icardi y el resto de los marginados antes del 1 de septiembre, fecha en la que cierra el libro de pases en Francia, para no violar el artículo 507 de la Ligue 1. El mismo sostiene que cualquier jugador con contrato profesional no puede entrenarse separado del grupo desde el 2 de septiembre. Por consiguiente, en caso de continuar en la institución, los futbolistas deberán entrenar nuevamente junto al plantel principal.

“Es lo que nos permite hacer derecho laboral y de la Liga durante este periodo. Podemos dividir el grupo en dos si sentimos la necesidad. Lo haremos hasta el final de la ventana de transferencia. Los jugadores conocen la situación, son jugadores profesionales, debemos respetarlos. No es fácil para ellos, veremos si consiguen encontrar un proyecto que les convenga o si quieren quedarse”, advirtió en su momento el DT.

