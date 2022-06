El divertido cuestionario personal a Florentino Pérez que reveló algunos secretos de su vida privada

Florentino Pérez develó detalles de su vida privada

Real Madrid es uno de los clubes más poderosos del planeta y bajo el mando de Florentino Pérez se hizo aún más gigante. Durante sus dos mandatos en la Casa Blanca (del 2000 al 2006 y del 2009 a la actualidad) conquistó un total de 29 títulos: seis Ligas, dos Copas del Rey, seis Supercopas de España, seis Champions League, cuatro Supercopas de España, cuatro Mundiales de Clubes y una Intercontinental.

Durante una extensa entrevista en el programa deportivo El Chiringuito de Jugones, el principal mandatario del Merengue se sometió a un divertido cuestionario personal en el que brindó algunos secretos de su vida privada.

El directivo, que recalcó que duerme entre tres y siete horas por días, desató la risa de los presentes al contar que hace tiempo que no se pone un vaquero (jean), ya que anda siempre en traje, de los cuales tiene muchos; pero todos iguales.

Otro dato llamativo es que no escucha música, ni siquiera cuando se encuentra arriba del automóvil. En ese momento suele sintonizar la radio para escuchar las noticias. También destacó que suele ser el conductor. “Yo conduzco todos los días. Todos los días que quiero. Por ejemplo, los fines de semana voy a comer con mi familia al mismo restaurante y voy yo con el coche. Mi familia es mi gran familia: mis hermanos, mis sobrinos. Todos los domingos”, aseguró.

“Yo soy bastante anónimo a pesar de ser conocido. Yo si voy a un sitio me conoce todo el mundo, pero trato de no ir a los sitios. Voy a la oficina, al restaurante, a la Ciudad Deportiva, pero no voy por la calle”, comentó. Además, en caso de tener la posibilidad de que nadie lo reconozca por un día, aprovecharía ese momento para dormir.

Durante otro fragmento de la entrevista, Florentino, que no recuerda cuándo fue la última vez que cocinó, develó que el ídolo de su infancia fue el argentino Alfredo Di Stéfano, uno de los futbolistas más importantes en la historia del Real Madrid.

El cuestionario:

Un lugar para perderse: Madrid

Lo primero que hace cuando se levanta por la mañana: Además de ir al baño, afeitarme

¿Cuántas horas duerme al día? Entre tres y siete

La última vez que se puso unos pantalones vaqueros: Hace tiempo, ando siempre igual

¿Cuántos trajes tiene? Muchos, pero iguales

¿Qué tipo de música escucha? Ahora no tengo tiempo para escuchar música.

¿Y cuando va en el coche? Cuando voy en el coche escucho la radio, las noticias. Yo trabajo a todas horas del día, quiero que lo sepan.

Una película favorita: Love Story

La última vez que usted manejó un coche: Yo conduzco todos los días. Todos los días que quiero. Por ejemplo, los fines de semana voy a comer con mi familia al mismo restaurante y voy yo con el coche. Mi familia es mi gran familia: mis hermanos, mis sobrinos. Todos los domingos

¿Echa de menos ser una persona anónima? Bueno, yo soy bastante anónimo a pesar de ser conocido. Yo si voy a un sitio me conoce todo el mundo, pero trato de no ir a los sitios. Voy a la oficina, al restaurante, a la Ciudad Deportiva, pero no voy por la calle.

Si pudiera, por sólo un día, pasar inadvertido, ¿qué plan haría? Pues no lo sé, dormir.

¿Jugó al fútbol de joven? Sí.

¿En qué posición? Algunos dicen que de portero, pero no es verdad. Mi sitio es el de Modric.

Ídolo de la infancia: Di Stéfano

La última vez que cocinó, ¿qué hizo?: Pues no lo sé, pero habrá sido un huevo frito. Fue hace muchísimos años. Ya ni me acuerdo

Un jugador, que no sea de la actualidad, que le haya gustado fichar y no pudo ser: No me acuerdo, porque todos los que he querido los he fichado

¿Cuántos jugadores, a través de representantes, se ofrecen al Real Madrid en un mercado?: Ni idea, pero aprovecho para decir una cosa. Los periódicos están llenos de noticias que generan los representantes de los jugadores. Ahora mismo no cambiamos mucho. Complementamos, creamos un ambiente que creo que es el ideal. Una ilusión terrible. Cogemos al que necesitamos. Rüdiger, que quedó libre, o Alaba el año pasado. No es por presumir, pero los jugadores quieren venir al Real Madrid.

SEGUIR LEYENDO: