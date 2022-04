La cruda revelación de un ex futbolista del Barcelona: “Tuve mucho miedo de morir”

Marc Bartra publicó un extracto de su libro en Instagram (AFP)

El defensor español Marc Bartra fue uno de los mayores damnificados del recordado atentado al autobús del Borussia Dortmund en 2017, cuando su equipo iba a enfrentar al AS Mónaco por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

El escalofriante episodio se saldó con una rotura de radio de la muñeca derecha y con esquirlas de los cristales estrellados de la ventanilla incrustados en su brazo. Un día que el futbolista de 31 años nunca olvidará y así lo aseguró recientemente en una de sus publicaciones en las redes sociales.

“Se cumplen 5 años de uno de los días más duros de mi vida y me apetece compartir una pequeña parte de un libro que está en proceso. Es algo que nunca he contado con tanto detalle”, escribió junto a un posteo del texto en cuestión en su cuenta de Instagram.

Bartra fue uno de los mayores damnificados del atentado (Getty)

“El entrenamiento mental fue fundamental para reponerse de algo absolutamente impensable para todos: el atentado que sufrió el Borussia Dortmund. Sin dudas, ese fue el acontecimiento más duro de mi vida. No me refiero solamente al hecho concreto, a las bombas que explotaron alcanzando el bus en el que viajaba el equipo para jugar con el Mónaco, sino también a cómo fue mi vida en los siguientes meses”, reveló el actual jugador del Betis.

“De más está decir que todos mis compañeros y el cuerpo técnico quedaron verdaderamente impactados por el hecho; algunos tardaron meses en salir del shock. A mi me tocó ser el más perjudicado a nivel físico. En los primeros seis meses tuve pesadillas durante bastantes noches. La metralla de la explosión me dio directamente en la muñeca, destrozando los huesos: no quiero ni imaginar si hubiera ido unos centímetros más arriba al cuello o a la cabeza”, continuó el español que para ese momento afrontaba su primera temporada en el equipo alemán, procedente del Barcelona.

“Me quedé en shock, no entendía nada, el dolor era insoportable, me dolía todo el brazo como si me quemara por dentro y el estado de shock me paralizó el cuerpo. El pitido fuerte en los oídos no me dejaba escuchar los gritos de mis compañeros. Mucho olor a pólvora, el humo hacía que sólo pudiera ver las caras de pánico de los compañeros que tenía a un metro. Estábamos en el suelo y mirando hacia las ventanas llenos de miedo”, relató sobre los momentos de desesperación que vivió dentro del bus.

“Antes de perder el conocimiento, recuerdo que la fisio del equipo me hizo un torniquete con la chaqueta del chándal para parar la hemorragia y ahí es cuando entré en pánico por el miedo que tenía de pensar que en cualquier momento podrían seguir cayendo explosivos o lo que fuera para terminar con nosotros”, agregó.

Marc Bartra se recuperó físicamente del accidente pero los recuerdos lo acompañarán de por vida

“Nunca olvidaré la incertidumbre de pensar que si me quedaba dormido quizá no volvería a abrir nunca más los ojos. No paraba de pensar en mi hija y en mi mujer. Nunca en mi vida me había sentido tan vulnerable. Tuve mucho miedo a morir”, sentenció Marc Bartra sobre lo que fue el día que más lo marcó a lo largo de su carrera deportiva.

Poco más de un año después de aquel 11 de abril del 2017, en noviembre del 2018, la justicia alemana condenó a 14 años de cárcel al autor del atentado, identificado como Sergej W. de 28 años de edad.

La sentencia terminó siendo mucho menor a lo que había pedido la fiscalía tras haber presentado una solicitud de cadena perpetua. Sergej W, colocó una bomba de fabricación casera en el bus al comienzo de su recorrido y la detonó a la distancia un tiempo más tarde. Al parecer, su objetivo era provocar una baja en las acciones del Borussia Dortmund en bolsa, que luego pensaba aprovechar para enriquecerse con una especulación bursátil.





