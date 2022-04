La reacción de Diego Simeone tras las críticas feroces que le cayeron por su planteo ante Manchester City

El estilo del conjunto colchonero quedó en el centro de la escena tras la derrota ante Manchester City

La derrota por 1 a 0 ante Manchester City en el Etihad Stadium producto de un gol de Kevin De Bruyne en la ida de los cuartos de final de la Champions League desencadenó una enorme ola de críticas hacia el estilo de juego del Atlético Madrid.

En la previa a su visita a Estadi de Son Moix para enfrentar al Mallorca, el Cholo fue consultado en conferencia de prensa sobre los embates públicos que recibió en las últimas horas por la forma en la que se desempeñan sus equipos dentro del campo de juego.

“Nosotros no podemos valorar lo que la gente de fuera pueda opinar o hablar. Nosotros tenemos que enfocarnos en esta Liga de 14 partidos que empezamos con el Osasuna, y que mañana nos enfrentará a un rival que tiene necesidad, como nosotros. Será un partido duro, difícil, en un campo siempre complicado. Deberemos llevar el partido a donde nosotros creamos que podemos hacer daño”, manifestó el estratega argentino.

Simeone, fiel a su estilo, prefirió no entrar en polémicas con sus detractores: “Ya lo dijiste vos, no opino de lo que opinan los demás. Cada uno tiene sus pensamientos, todos respetables. Desde la humildad seguir trabajando e intentar hacer lo mejor para el Atlético Madrid”.

Los de Diego Simeone visitarán a Mallorca (REUTERS/Phil Noble)

Aunque el resultado final ante los Ciudadanos fue 1-0, las estadísticas reflejaron una diferencia más abultada, ya que los Colchoneros no lograron patear al arco durante los 90 minutos y solamente llegaron a tener el 21 por ciento de la posesión de la pelota. La vuelta será será el miércoles 13 de abril, desde las 16 (hora Argentina), en el Wanda Metropolitano.

El primero en referirse al tema fue Pep Guardiola, quien aseguró que “ha sido un partido muy disputado, muy difícil porque son unos maestros defendiendo todos juntos atrás. Jugaron con un 5-5 mucha parte del partido. No había espacios, aparte de que son muy competitivos, muy buenos defendiendo, no había espacios. En la prehistoria, hoy, en 100 años, atacar cinco contra cinco es muy difícil. No tenemos referencias de los delanteros. Los dos son pequeñitos y livianos. Hemos conseguido que no corrieran mucho, no hemos concedido ocasiones, al final era cuestión de paciencia y ha llegado el gol de Kevin De Bruyne”.

El estratega español no fue la única figura que apuntó contra los españoles. Dean Saunders, ex futbolista galés del Liverpool, Aston Villa, Galatasaray y Benfica, fue mucho más tajante. Si quieres estropear un partido de fútbol, juega como el Atlético de Madrid. En realidad, intentan estropear el partido. Se sientan y esperan. Se llama fútbol parásito: viven de tus errores”. Y luego, añadió: “La forma en que se está organizando está estropeando el partido para verlo, estropeándolo para jugar, condensando el espacio, sin mostrar ninguna ambición para marcar. Cuando estás viendo el partido, te quedas dormido”.

En esta misma línea se mostró Arrigo Sacchi, una leyenda del fútbol italiano, quien ganó nada menos que dos Copas de Europa con el Milan y llevó a la selección de su país a la final del Mundial 1994. El mítico estratega esbozó: “(Simeone) Tienen un ‘catenaccio’ de los años 60, una idea vieja. ¿Qué fútbol es esto? No te da alegría ni cuando ganas. Triunfas sin merecerlo, sólo con astucia. No me gusta y me extraña que los españoles, gente acostumbrada a la belleza del fútbol, lo acepten. Simeone tiene valores morales importantes, es un líder, debería hacer más, creer más en sí mismo”.

SEGUIR LEYENDO: