La pregunta que incomodó a Cristiano Ronaldo en la previa al duelo contra Macedonia por un lugar en el Mundial

Cristiano Ronaldo se presentó en la rueda de prensa previa al duelo contra Macedonia del Norte (Reuters)

Este martes, Cristiano Ronaldo gastará su última bala pensando en cosechar algún título colectivo en este 2022. Con la eliminación de Champions League y lejos del líder, el City, en la Premier, el portugués se prepara para disputar el boleto al Mundial de Qatar contra Macedonia del Norte.

En la previa al duelo que se llevará a cabo en Estadio Do Dragao, el luso de 37 años se presentó ante los medios de comunicación y se refirió a los rumores que indican que éste Mundial podría ser el último de su carrera.

“Quien manda soy yo. Punto final”, respondió tajante el astro del Manchester United y agregó: “Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar más no lo haré”.

El portugués se refirió a su continuidad dentro del seleccionado (Reuters)

Ésta respuesta llegó días después de las declaraciones que realizó su principal rival a nivel competitivo, Lionel Messi, que tras la goleada ante Venezuela habló de su futuro en la selección argentina.

“Después del mundial me voy a plantear muchas cosas, nos vaya bien, mal, ojalá de la mejor manera. Pero seguramente, después del Mundial, van a cambiar muchas cosas”, estimó La Pulga, que al igual que CR7, es el máximo goleador de su país.

A fines de febrero, Cristiano Ronaldo reconoció en diálogo con DAZN que el momento de colgar sus botines está cada vez más cerca: “Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, espero que cuatro o cinco más, pero espero seguir ganando cosas”.

“Yo ya he pasado de los mil partidos, es una cifra muy alta, pero como he dicho antes, hay que cuidarse, seguir trabajando, seguir con la ilusión de que todavía puedo dar más y sigo estando bien, que es un punto muy importante”, sentenció en ese momento.

Portugal venció a Turquía y jugará por un boleto al Mundial de Qatar 2022 (AFP)

Al mismo tiempo, CR7 agradeció el comportamiento del público que asistió al encuentro entre Portugal y Turquía del pasado jueves, que acabó en 3-1, y pidió “que mañana den de la misma forma lo mismo” para poder hacer “un buen partido”. “Si los portugueses estuvieran como estuvieron el jueves, vamos a ganar el juego”, insistió.

Finalmente reconoció que Macedonia del Norte “es un equipo muy organizado”, con puntos fuertes y al que hay que respetar, pero ha asegurado que se les puede ganar.

“Si Portugal tuviera su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también”, concluyó.





