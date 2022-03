Las medidas contra una leyenda de la selección ucraniana de fútbol que trabaja en Rusia y se mantiene en silencio tras la invasión a su país

Anatoliy Tymoshchuk con la camiseta de su selección en un partido de 2015 (Foto: Grosby)

Anatoliy Oleksandrovych Tymoshchuk es uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol ucraniano. El ex mediocampista, nacido en Lutsk (ex Unión Soviética) debutó con su seleccionado nacional en el año 2000 y se hizo de la capitanía tras el retiro de Andriy Shevchenko. Puso punto final a su trayectoria en 2016 siendo el hombre con más presencias del elenco Zbirna (144 en total). Hoy está en el centro de las críticas deportivas mientras se libra la guerra entre Rusia y Ucrania en su país.

La Federación Ucraniana de Fútbol no dejó pasar la postura del emblemático número 4, que se desempeña como entrenador alterno del ruso Sergei Semak en el Zenit de San Petersburgo, que compite en la Premier League de Rusia y es uno de los clubes más poderosos (incluso lo mencionan como el predilecto de Vladimir Putin por sus acuerdos empresariales con la empresa Gazprom). El silencio de Tymoshchuk respecto a la invasión del ejército ruso a Ucrania lo ubicó como blanco de todos los dardos.

Por medio de un comunicado oficial, la federación anunció el retiro de la licencia de entrenador de Tymoshchuk, borró su pasado como futbolista de la selección ucraniana y le quitó todos los títulos deportivos que consiguió en su nación (7 trofeos con el Shakhtar Donetsk y 5 estatuillas honoríficas entre las que se destacan la de jugador con más presencias, tres como Futbolista Ucraniano del Año y una compartida con Shevchenko y Oleksandr Shovkovskiy como Mejor Ucraniano de la Historia).

Tymoshchuk recibió el repudio de todo el fútbol ucraniano

“Desde el comienzo de la agresión militar de Rusia contra Ucrania, Tymoschuk, ex capitán de la selección de Ucrania, no solo no hizo declaraciones públicas al respecto, sino que tampoco detuvo su cooperación con el club del país agresor (Zenit). En momentos en que otro ex club del ucraniano, el Bayern Múnich, ha publicado declaraciones y realiza acciones en apoyo a Ucrania, Tymoschuk sigue callado y trabajando para el club del agresor. Al hacer esta elección consciente, Tymoschuk daña la imagen del fútbol ucraniano y viola la cláusula 1.4 parte 1 del artículo 4 del Código de Ética y Juego Limpio de la UAF”, expresó la Federación Ucraniana de Fútbol para argumentar sus drásticas medidas contra este ex jugador que vistió entre 2009 y 2013 la camiseta del Bayern Múnich de Alemania.

Oleksander Aliyev, ex compañero de Tymo en el seleccionado ucraniano, también se expresó en contra de él: “¿Dónde estás? ¿Te metiste la lengua por el culo o se la sacas por el culo a alguien? Eres nuestro patriota ucraniano. ¿O es que te pintaste banderas en las mejillas para presumir?”.

Pero no fue la única crítica y los cuestionamientos hacia el técnico de 42 años que participó como jugador en el Mundial de Alemania 2006 y presenció las Eurocopas de Polonia-Ucrania 2012 y Francia 2016 continuaron. Ruslan Malinovskyi, actual futbolista del Atalanta de Italia y a menudo convocado para Ucrania, le apuntó: “Lo que está haciendo no está bien. Sus logros anteriores han sido olvidados. Ya no es una leyenda del fútbol de Ucrania”. La indignación contra el ex emblema azul y amarillo se multiplicó en los últimos días y hasta miembros de agrupaciones políticas repudiaron su actitud. Grigory Kozlovsky, presidente del RUJ (Movimiento Popular de Ucrania), sentenció: “Como dijo Shevchenko, no tenemos menos miedo a los piojos de Moscú que a las liendres ucranianas. Esta es una liendre ucraniana. Como dicen, con liendres como esa, no necesitas tener enemigos”.

Durante las últimas horas, los ataques militares de Rusia sobre territorio ucraniano dejaron una de las imágenes más crudas de la guerra. “Los ocupantes bombardearon deliberadamente un hospital infantil en Mariupol. La destrucción es enorme”, expresaron en redes sociales el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y la cuenta de Twitter de las Fuerzas Armadas de Ucrania tras un bombardeo que destruyó un hospital maternal.

