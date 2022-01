Polémica afirmación contra Cristiano Ronaldo: “No fue al City porque sabía que sería una segunda opción para Guardiola”

Cristiano Ronaldo, estrella del Manchester United (Reuters)

Cristiano Ronaldo sigue estando en el ojo de las críticas y es el principal apuntado por la interna que se vive en el vestuario del Manchester United. Ex futbolistas y actuales, periodistas y aficionados cargan casi a diario contra el luso a quien culpan de forzar la salida del entrenador Solskjaer.

En esta oportunidad, quien le apuntó de lleno a la figura de los Diablos Rojos fue una ex estrella del Manchester City, quien aseguró que CR7 rechazó la oferta del elenco ciudadano porque iba a ser suplente. “Cristiano Ronaldo no fue al City porque sabía que sería una segunda opción para Guardiola”, fue la polémica afirmación que arrojó Trevor Sinclair.

“Estoy empezando a pensar que el Manchester City se salió con la suya al no fichar a Cristiano Ronaldo. Mirando a algunos de los jugadores jóvenes del equipo como Jadon Sancho o Marcus Rashford, se puede ver que están luchando por triunfar, pero por supuesto Cristiano es el culpable”, esgrimió Sinclair en diálogo con radio talkSPORT.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City (REUTERS/David Klein)

El ex mediocampisat británico de 48 años no dudó en apuntar a la figura del portugués por los problemas que afronta el United. “Tienes que conocer tu rol, eres un futbolista fichado por el club. Tienes que callarte porque a veces es lo mejor que se puede hacer. Está causando muchos problemas. No solo por su falta de goles últimamente, sino por el hecho de que Solskjaer se fue y que Michael Carrick (interino) lo dejó fuera del partido ante el Chelsea”.

En este sentido, Sinclair fue directo al grano y afirmó: “No fue (al Manchester City) no porque no fuera a ganar trofeos, porque habría ganado muchos, sino porque sabía que sería una segunda opción para Pep Guardiola. En el United sentía que casi podía mandar sobre Solskjaer. Creo que algunos solo quieren hacer más por sí mismos y eso nunca es bueno para el club”.

Los fanáticos de Inglaterra posan para una foto con el ex futbolista inglés, Trevor Sinclair, durante la Euro 2020 (Reuters / Ed Sykes)

A causa de los problemas internos en el vestuario, la prensa británica informó que varios futbolistas del Manchester United pidieron ser transferidos. “La atmósfera es realmente mala en el vestuario y parece que el equipo va a tener grandes problemas a futuro”, indicó Daily Mirror en base a una fuente anónima y mencionó los casos de Jesse Lingard, Donny van de Beek, Eric Bailly y Dean Henderson como los que habrían solicitado irse del club.

Luego de 21 jornadas, Manchester United marcha séptimo en la tabla de la Premier League, con dos juegos pendientes. Por el momento, se encuenta fuera de la zona de clasificación a las competencias europeas.

