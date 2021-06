El incierto futuro de Cristiano Ronaldo en la Juventus: “Lo que venga, va a ser para mejor”

Cristiano Ronaldo debutará con Portugal ante Hungría (Reuters)

Cristiano Ronaldo se prepara para debutar en la Eurocopa con Portugal en lo que será un largo camino para defender el título que supo conquistar en 2016 tras vencer a Francia en aquella final disputada en el Stade de France.

En la previa al estreno de la selección lusa ante Hungría por la primera jornada del Grupo F, el referente de la Juventus protagonizó una rueda de prensa junto al seleccionador Fernando Santos en la que habló de su presente y los rumores acerca de su futuro.

“Juego al más alto nivel desde hace dieciocho años, eso no me hace ni cosquillas. Lo que venga, va a ser para mejor. Independientemente de si sigo (en la Juve) o salgo, eso no es lo más importante en este momento”, consideró la ex estrella del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo dejó abierta la puerta sobre su futuro en la Juventus (Reuters)

“Si tuviera 18 o 19 años, a lo mejor no dormiría pensando en mi futuro. Con 36 años lo que haga será para bien”, reafirmó y agregó: “El foco está en la selección. Es mi quinta Eurocopa pero en mi cabeza es como si fuese la primera”.

Por otro lado, el hombre de las cinco Copas de Europa habló del secreto para mantenerse al más alto nivel: “Siempre me he tenido que adaptar. La inteligencia de un jugador de fútbol es adaptarse a condiciones diferentes. Para tener longevidad es necesario. He tenido que adaptarme desde los 18 a los 36 años, y todas las épocas han sido positivas”.

Ronaldo disputará su quinta Eurocopa en su carrera (Reuters)

Con respecto a su estreno en una nueva edición de la Eurocopa para él, alcanzando la quinta en su carrera y convirtiéndose en el primer futbolista en jugar esa cantidad, Ronaldo señaló que, “el récord más bonito sería ganarla dos veces seguidas”.

En la Eurocopa de Francia 2016, Portugal logró su primer título continental, en un torneo en el que demostró una gran capacidad de sufrimiento y cohesión en un grupo liderado por Ronaldo.

“Como equipo no sabemos cómo estamos. La competición dirá si somos mejores o peores. Somos diferentes al de 2016. Es un equipo más joven, con un potencial enorme”, reconoció CR7 sobre una selección que ha incorporado a jóvenes talentos.

Cabe señalar que el cinco veces Balón de Oro es el hombre-récord de la competencia, ya que además es el futbolista con más partidos (21) y más goles (9), empatado con Michel Platini.





SEGUIR LEYENDO