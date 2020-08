“El Real Madrid no me quiso fichar”: la revelación de la nueva perla del Barcelona

El Real Madrid no quiso fichar a Pedri

Mientras que el FC Barcelona continúa centrado en la Champions League, en donde se enfrentará al Bayern Munich por los cuartos de final, hay un joven que está ansioso con que se termine la competición europea para poder unirse al selecto grupo de jugadores del primer equipo.

Se trata de Pedro González López, más conocido como Pedri, quien llegará a la institución azulgrana y será parte de la pretemporada de cara a la edición liguera 2020-21. El futbolista de 17 años llega como uno de los jóvenes talentos después de demostrar su calidad en Las Palmas.

Antes de hacer su debut con el equipo en segunda división, en agosto del 2019, la directiva culé había llegado a un acuerdo para que se uniera a ellos a partir de julio de este año a cambio de cinco millones de euros.

Ahora, en una entrevista para el canal de Youtube Post United, la perla española reveló que pudo haber fichado por el Real Madrid pero que ellos no quisieron.

Pedri es una de las promesas del FC Barcelona

“Hace dos o tres años fui a hacer las pruebas. Estuve una semana, pero me dijeron que siguiera trabajando, que no contaban conmigo, no me quisieron fichar”, aseguró. Finalmente, tras ese panorama, terminó fichando por el conjunto canario volviéndose una pieza clave para el equipo y siendo el más joven de la plantilla.

“Mucho mejor que me haya llamado el Barça y tener esta oportunidad”, reconoció el futbolista y agregó: “El año pasado, cuando empecé la pretemporada con Las Palmas, antes de acabarla ya me había fichado el Barça. Con los partidos de pretemporada ya había firmado, era mi sueño desde pequeño”.

Con respecto a cómo será su reacción al conocer a Lionel Messi, capitán y máximo referente del club, explicó: “Me pondré nervioso. Es el mejor del mundo. Pero yo dentro del campo me olvido de con quién estoy jugando y la paso como si fuera otro. Me hace ilusión conocer a todos, son buenísimos y voy a disfrutar mucho haciendo la pretemporada y, si me quedo, todo el año”.

Pedri celebra un gol con Las Palmas

“Empiezo este año con el Barça, el día 12. A ver qué pasa”, consideró la joven perla culé, que tampoco vería mal la opción de préstamo en su primer año aunque su objetivo es “intentar quedarme en la primera plantilla, jugar lo máximo posible y tener minutos para seguir progresando”.

Finalmente, para los que no lo conocen, remarcó que el regate es su mayor virtud: “No soy muy rápido, lo mejor que tengo es el regate y la agilidad. Se está perdiendo el jugador de cancha, que vas a polideportivos y los ves por ahí. Cada vez el fútbol es más físico, y creo que eso no es todo”

Por otro lado, el aspecto en el que se vio más débil y considera que debe mejorar es en el físico: “En Segunda me pasó factura. Te chocan y te desplazan tres metros”.





