Se instaló en una cómoda casa de dos pisos en Puente Alto y recibía un sueldo en dólares que superaba el salario de varios futbolistas del plantel, según informó la prensa chilena. Pero fue allí donde comenzaron a conocerse más detalles sobre su vida, sobre todo porque comenzó a tener conflictos extradeportivos. Abandonó la entidad de La Florida -lógicamente unos meses después y sin haber jugado ni un solo partido- acusando a sus compañeros de racismo. “Me decían mono, negro, no me llamaban por mi nombre. También me decían puta. Al principio fue en tono de broma, pero yo les dije que me molestaba. Y no quisieron parar. Todo el día me llamaban negro”, aseguró Verhagen a La Tercera. Audax tuvo que lanzar un comunicado para desmentir las acusaciones.