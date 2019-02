No es la primera vez que Piqué ataca al club blanco, ya que a lo largo de su carrera siempre se mostrado opuesto al madridismo. En el pasado ya dijo que nunca podría trabajar para ese club por un tema de ideales. "Nunca podría trabajar allí, no me gustan sus valores. En ese palco se mueven los hilos de este país", denunció.