Los de Luciano Spalletti volverán a insistir por Luka Modric, un viejo anhelo que hace seis meses no pudo arribar a Italia. Si bien todavía no iniciaron las gestiones formales, en Italia afirman que el director deportivo Piero Ausilio intentará convencer al propietario del premio The Best y el Balón de Oro de esta temporada. El croata, de 33 años, tiene vínculo hasta junio del 2020 con el Real Madrid.