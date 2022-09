Las confesiones de Ponzio: el deseo de tener en su despedida a Passarella, cuando se enojó con Gallardo y la interna del WhatsApp de River

Ponzio reveló cómo dejó el grupo de WhatsApp de River Plate

Este miércoles Leonardo Ponzio será protagonista de una jornada muy fuerte en lo emotivo, ya que se llevará a cabo su partido despedida y que se espera un Estadio Monumental lleno para rendirle homenaje. Para entrar el clima, el ex capitán de River Plate contó algunas historias de sus últimos pasos por elenco millonario y también brindó algunas confesiones.

Si bien en sus últimos tiempos no fue titular, el santafesino siguió siendo referente del plantel dirigido por Marcelo Gallardo. Sobre la intimidad contó que estuvo a cargo del grupo de WhatsApp de sus ex compañeros y reveló cómo fue su despedida. “Era el administrador del grupo y le pasé la posta a Javi Pinola y me tuve que ir el 31 enero. Y después me mandaban por privado porque no me habían podido saludar. Les puse ‘feliz años muchachos, gracias por todo, nos vemos’. Por códigos no se permitía seguir en el grupo”, afirmó en una entrevista con ESPN F90.

Por otro lado, confesó a quién le hubiese gustado tener en su partido homenaje. “Passarella me trajo como técnico y como presidente porque para mí fue representativo”. Dio a entender que no pudo invitarlo al Kaiser por “lo último que transitó que se dijo que estaba enfermo”. No obstante, subrayó que “la historia del mundo del fútbol lo va a poner de vuelta en su lugar. Porque, ¿quién no se equivocó? Y el equivocarse es también ver cómo el otro te ve y yo no puedo juzgar a nadie. Volví a hablar después de 2019”.

Por qué le hubiese gustado que Passarella esté en su partido homenaje

Por otro lado, recordó el día que se enojó con Gallardo y el motivo de su reacción: “Si me calentaba no decía nada. Soy del que se caliente y no dice nada, yo me la como y pienso en el grupo. Lo dije, una vez me sacó en un clásico, de local, a los 30 minutos del primer tiempo. Me sacaron una amarilla y me sacó y entró Lucho González. Me senté atrás y me quedé sentado. Nunca le dije nada. Me sacó porque me iban a echar, seguro (risas). La vio venir, aparte en una me había ido a buscar Tevez en un rincón”.

Sobre los hinchas de Boca Juniors reconoció que a pesar de la rivalidad “me tratan bien, siento que me respetan. Yo les digo que no pasa nada cuando son de Boca. Yo nunca salí a hablar. Me parece caer muy bajo”.

No obstante, sobre el estratega millonario destacó que “Gallardo ve y transmite todo. Es auténtico. En el día a día es trabajo. River es su casa. Es 24-7. Los de al lado deben decir ‘basta’, ja. No es para cualquiera la exigencia”.

Leonardo Ponzio contó el día que se enojó porque Marcelo Gallardo lo sacó en un Superclásico

Además, se refirió al triunfo ante San Lorenzo este domingo que acercó a River Plate al lote de punteros en la Liga Profesional: “Ayer vi caras de compañeros que conozco. Era el momento de ganar poniendo algo más. De ‘vamos tras esto en lo que que queda’. Depende de River para salir campeón. Vi acciones de juego, de saltar a cabecear y dejar algo. De vamos por acá, porque por el otro no estamos”.

Luego del choque ante el Ciclón los jugadores de River Plate se abrazaron en la mitad de la cancha y Ponzio aseguró que “el abrazo es porque es natural. El no querer terminar de la mejor manera este año no creo que se le pase a nadie, de no pelear hasta el final. Es un año complejo”.

Ponzio tuvo dos etapas en River Plate, la primera de 2006 a 2009 y la segunda de 2011 a 2021. Ganó 18 títulos y se convirtió en un emblema del club. Este miércoles desde las 21.30 unas 70.000 almas le rendirán un tributo que promete ser inolvidable en el Estadio Monumental.

SEGUIR LEYENDO