“Había que pisar fuerte en la Copa”, “estamos en la pelea de todo”, y otras frases de Gallardo tras el triunfo de River Plate ante Colo Colo

River Plate logró tres puntos de oro ante Colo Colo en Chile y es líder absoluto en su grupo de la Copa Libertadores. El Millonario venció por 2 a 1 con goles de Matías Suárez y Esequiel Barco; descontó Juan Lucero sobre el final, y quedó muy bien perfilado de cara a la clasificación a los octavos de final del certamen continental.

Luego de no haber mostrado su mejor versión en los últimos encuentros, el equipo dio una clara muestra de carácter y se llevó un duelo muy complicado ante el elenco trasansino que también había ganado los dos encuentros de la Copa. Por eso, Marcelo Gallardo valoró los tres puntos, pero sobre todo la confianza que le permitirá agarrar al equipo este triunfo.

“A medida que fue pasando el desarrollo fuimos sintiéndonos mejor. Ellos bajaron la gran intensiddad en el segundo tiempo, nos fuimos haciendo de la pelota con más aproximaciones y faltaba esa puntada final. Lo mismo pasó en el priemr tiempo cuando tuvimos situaciones cercanas. Estoy contento por los jugadores, necesitábamos ganar el partido para pisar fuerte en la Copa y redondeamos una muy buena victoria”, analizó el Muñeco en la conferencia de prensa.

Esequiel Barco, autor de un golazo, fue una de las figuras. “Fue de menor a mayor. El faltante frenó su evolución futbolística. Se está recuperando y terminó el partido en muy buena forma, con un golazo incluido que le va a dar confianza para soltarse cada vez más, y sintiendo la importancia en el juego ofensivo nuestro. Bienvenido sea”, celebró el DT.

Gallardo también se refirió a los últimos “tropiezos”. Pese a ellos, destacó que aún pelean en todos los frentes. “Estamos en la pelea de todo. Sí hemos tenido un tropiezo en los últimos dos partidos, pero las victorias que habíamos conseguido antes nos permitió pelear en la zona de los cuatro primeros (de la Copa de La Liga). Estamos en esa pelea y faltan dos partidos. El sábado vamos a tener un partido muy duro, en un partido que va a presentar más lucha que juego, ante un rival (Sarmiento de Junín) que va a proponer eso, pero iremos con buena energía positiva”.

Para terminar, retomó el rendimiento de su equipo. Sin querer hacer mención a uno en particular, el entrenador de River Plate destacó a todo el equipo. “Más allá de hacer un nombre especial, enfrentamos a un muy buen equipo, con muy buena dinámica de juego y que había logrado los seis puntos. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, lo habíamos analizado. Iba a ser un rival difícil y hoy fue una buena prueba. Una vez más pisamos fuertes de visitante y tenemos que seguir tratando de corroborar con una seguidilla de encuentros importantes. Haber sumado 9 de 9 en este inicio nos viene bastante bien. Ante un rival que va a estar en la pelea de clasificación”.

Matías Suárez, autor del primer tanto, acompañó a Gallardo a la conferencia y también dejó su análisis de la victoria y de su gran momento personal. “A veces toca jugar de entrada, a veces me toca entrar. Hay que estar con esa concentración. Estar afuera tiene la ventaja de ver dónde voy a atacar primero. Estoy contento y feliz porque el equipo hizo gran partido. Contento de poder volver a jugar, estar con el equipo e ir agarrando confianza. Uno trata de aportar lo mejor. Bienvenido sea cuando me toque entrar y hacer un gol, me pone muy feliz”.

River Plate sumó tres puntos vitales y ante un durísimo rival que también había ganado en sus dos primeras presentaciones. El Grupo F lo tiene al Millonario con 9 puntos (+4), seguido por Colo Colo con 6 (+1), Fortaleza 3 (-2) y Alianza Lima 0 (-3). La próxima jornada, River Plate visitará Fortaleza de Brasil y Colo Colo hará lo propio ante Alianza Lima en Perú, ambos encuentros se jugarán el jueves 5.

