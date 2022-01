Tsitsipas denunció “persecución” y fue muy crítico contra Medvedev: “No es la persona más madura”

* La opinión de Tsitsipas sobre el episodio de Medvedev con el umpire

El pase de Danill Medvedev a la final del Australian Open en el cuadro individual masculino estuvo envuelto en la polémica discusión que el tenista ruso tuvo contra el umpire en medio del partido. Más allá del incómodo momento que se vivió en el Rod Laver Arena, el segundo preclasificado doblegó por 7-6 (5), 4-6, 6-4 y 6-1 a Stefanos Tsitsipás para reclamar su lugar en el duelo culmine frente a Rafael Nadal. Sin embargo, la actitud del vencedor no cayó para nada bien del otro lado de la cancha.

En la conferencia de prensa luego del encuentro, le pidieron al griego que dé su opinión al respecto de la pelea verbal. “Bueno, seguro que es divertido. Es gracioso. No le presto atención a esas cosas. Sé que a los jugadores les gusta hacer estas cosas para despistarte mentalmente. Podría ser tal vez una táctica. Todo está bien. Él no es la persona más madura de todos modos...”, respondió el talentoso jugador de 23 años con una sonrisa en el rostro y cierta ironía dedicada a un tenista que estuvo durante los últimos días en el centro de la polémica.

Además, se detuvo a relatar los recientes cruces que tuvo con los distintos umpires y el papel protagónico que viene teniendo la autoridad en los duelos. Uno de los últimos antecedentes fue durante su partido por los octavos de final ante el estadounidense Taylor Fritz en el que el juez francés Damien Dumusois le pidió al griego, actual número cuatro del ranking, que le dijera a su padre, Apostolos, y al resto de los integrantes de su palco que dejaran de hablarle.

* Stefanos opinó sobre su relación con los distintos umpires

“Estoy acostumbrado a ello la verdad. Llevan mucho tiempo persiguiéndome en ese sentido. Los árbitros siempre están prestando atención a mi box y nunca al de mi rival. Siento que he sido víctima de eso desde hace mucho tiempo. ¿Qué puedo decir? Los árbitros nunca entenderán que no puedo escuchar nada durante un partido porque trato de buscar soluciones, leer el partido y regresar el juego en mi mente antes de los puntos. Lo último que quiero es que alguien me dé consejos sobre lo que tengo que hacer. No soy el tipo que trataría de escuchar cuando está ahí compitiendo, jugando. Tal vez en la práctica, tal vez”, disparó frente a los micrófonos después de su eliminación en la semifinal.

El rendimiento de Tsitsipas va creciendo lentamente y a su temprana edad está comenzando a aparecer en las primeras planas de los distintos Grand Slams. Finalista en Roland Garros y reciente top 4 en el Abierto de Australia busca acelerar en la pelea para dar un salto desde su puesto 4 del ranking hacia el tan deseado número 1°.

