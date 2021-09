Tras volver a brillar en el arco de Boca, Agustín Rossi reveló el inesperado regalo que recibió de Lionel Messi

Agustín Rossi llegó a siete partidos con la valla invicta en Boca Juniors (EFE/Marcelo Endelli/Pool)

Terminado el partido entre Boca Juniors-Defensa y Justicia por la undécima fecha de la Liga Profesional, uno de los que habló fue el arquero Xeneize, Agustín Rossi, quien fue la figura de su equipo en el empate en cero ante el Halcón de Varela. El arquero valoró haber llegado a siete partidos con la valla invicta, pero también reveló un tesoro que se trajo de su convocatoria en la selección argentina: la camiseta que Lionel Messi usó ante Bolivia, donde convirtió los tres tantos y superó la marca histórica de Pelé.

El guardameta de Boca Juniors cumplió con otra buena actuación donde evitó que el conjunto rival le convierta, algo que viene siendo costumbre. Este martes fue clave con dos tapadas a Miguel Merentiel, ambas en el segundo tiempo y por salir rápido a atorarlo al delantero uruguayo.

Sobre la igualdad, el arquero analizó: “Fue el partido que esperábamos porque ellos juegan muy bien. Buscan los espacios, pero hicimos un gran partido, un gran esfuerzo. Fue complicado, pero con situaciones claras de gol para los dos lados. Tuvimos la del palo en el final o la de Nico (Orsini), que fue la última. Queda la sensación amarga porque es un punto que sirve para sumar, pero no en lo anímico. No es lo que queríamos”.

No obstante, Rossi subrayó que el equipo debe mejorar. “Hay que seguir trabajando para ajustar cosas que nos faltan para ganar los partidos”, reconoció.

Acerca de sus siete partidos con la valla invicta, destacó que para eso es clave el esfuerzo de sus compañeros. “Estoy muy contento, es importante mantener la valla invicta. Pero esto se logra porque nuestros jugadores se matan”, destacó.

Al ser consultado por la convocatoria a la selección argentina para el duelo ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas, manifestó: “Fue una emoción por estar en la Selección. Mi viejo no pudo verme porque se cumplió un año que nos dejó, pero mi familia, mi mamá me ayuda mucho. Lo importante es estar y que vale la pena el esfuerzo que uno hace y no bajar los brazos”.

Además reveló la joya de souvenir que se llevó del triunfo ante Bolivia donde el equipo festejó la obtención de la Copa América con la goleada frente a Bolivia. Fue cuando le consultaron sobre Messi: “Leo me dio la camiseta del partido y le pedí que la firme y la tengo colgada en casa. No la enmarqué, no la lavé porque la usó y queda así”. Se trata de una casaca histórica, ya que La Pulga con sus tres goles destronó a Pelé y se convirtió en el máximo goleador a nivel selecciones de sudamérica.

Por último, en función de la experiencia con la Albiceleste, comentó: “Fue una situación muy linda a pesar de que no pude jugar, pero lo importante es estar. Siempre está en la cabeza poder estar en el Mundial. Pero esto sigue todos los fines de semana donde tengo que demostrar”.

Lo que viene para Boca Juniors será el partido por la decimosegunda fecha de la Liga Profesional ante Atlético Tucumán este sábado desde las 20.15. Luego en el miércoles (21.30) próximo se medirá contra Patronato de Paraná por los cuartos de final de la Copa Argentina, uno de los dos caminos que le quedan para llegar a la Copa Libertadores de 2022.

