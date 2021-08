“Me dolió”: los duros detalles de Oscar de la Hoya sobre su ruptura con Canelo Álvarez

En entrevista con ESPN, Oscar de la Hoya dio más detalles sobre su relación laboral con la estrella del boxeo mexicano, Saúl Álvarez. Además, expresó su sentir sobre la sorpresiva ruptura que vivió cuando se desempeñaba como promotor del Canelo.

De la Hoya destacó que la separación se originó debido a terceros, pues supuestamente existieron algunos personajes que se encargaron de ir generando diferencias entre ellos, para que al final Canelo tomará la decisión de no continuar con su ex promotor. “Había gente detrás de él y de esas decisiones. No sé por qué estaba descontento con el contrato que le conseguí. No sé qué pasó pero yo creo que habían otras voces en su odio hablándole y diciéndole que tal vez podía conseguir más”, señaló.

El ex campeón mundial dejó en claro que la gente no sabe y nunca sabrá lo que sucedió detrás de las cámaras y de lo compartido por los medios. Además fue insistente al referirse a su sentir sobre la separación entre ambos mexicanos.

“Sí me dolió porque primero le conseguimos el contrato grande, es buen dinero. Buen dinero para él y para nosotros. El hecho de estar peleando actualmente por menos dinero sí me tiene medio confundido y me duele un poco porque yo pensé que hice un gran trabajo para él”, detalló De la Hoya.

El próximo 11 de septiembre en el Staples Center de Los Ángeles, Oscar de la Hoya estará enfrentando a Vitor Belfor en su esperado regreso al ring. Su enfrentamiento contra el ex campeón de la UFC se dará a 13 años de su última pelea como profesional.

Información en desarrollo*