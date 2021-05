“No estoy en la Selección y hay que aceptarlo”: la contundente reacción de Chicharito ante la convocatoria de Martino

El tema de la Selección Mexicana comienza a ser “cansado” para Javier ‘Chicharito’ Hernández. En entrevista con Ahora o Nunca, el delantero del LA Galaxy fue claro, acepta su realidad con respecto al Tri y prefiere no cuestionarse los motivos por los que el seleccionador Gerardo Martino no lo ha tomado en cuenta, a pesar del buen paso que marca el inicio de su segunda temporada con el equipo de la Major League Soccer.

“Siempre va a ser un honor vestir la verde, pero llevamos ya mucho tiempo hablando de eso, muchos meses en los que yo creo que ya no me compete hablar porque no tengo la calidad moral para hablar de la Selección Mexicana, porque estoy fuera de eso, ahorita soy un fan, no soy un jugador. Creo que tanto el ‘Tata’, como los directivos y yo, nos estamos cansando un poco de eso, la verdad es simple, no estoy en la selección y hay que aceptarlo y seguir adelante, no pasa nada.

“La realidad está muy clara, no estoy siendo convocado y ya está, el por o el no por, si es por nivel o por cuestiones extra cancha, a final de cuentas, no estoy en la selección, es muy claro, hay que aceptarlo, así es la vida, como diría mi abuelito ‘hay veces que nada el pato y otras que ni agua bebe’, es lo que hay”, subrayó.

Javier Hernández vive una gran temporada con Los Ángeles Galaxy y lleva una racha goleadora (Foto: Instagram/@ch14)

Fiel a su estilo y a su ya conocida filosofía de ‘pensar cosas ching...’, el atacante del Galaxy disfruta su momento y continúa con el trabajo, pues sabe que ésa es la única llave para abrir puertas, incluso la del Tri.

“Seguir ching..., no hay de otra, no hay más”, reiteró en ‘Ahora o Nunca’.

“No está en mi poder, siempre lo he dicho”, continuó sobre su ausencia en el Tri. “Es un honor vestir la camiseta verde, he sido muy afortunado de lo que he vivido y lo que espero seguir viviendo, pero creo que algo que no se me puede reprochar es que lo he dado todo, pero el presente que estoy viviendo, estoy agradecido con lo que tengo, con lo que hay y lo que no tengo no me va a quitar esa paz, esa plenitud y esa motivación”.

A pregunta expresa, Javier admitió que los aficionados ven hoy por hoy su mejor versión sobre la cancha, se encuentra en plenitud física y mental y lo seguirá demostrando cada vez que vista la playera del Galaxy.

El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández prefiere aceptar de la mejor manera que no estará en la Selección (Foto: Marcelino Benito/EFE/Archivo)

“Si le das el poder a cosas superficiales que están fuera de ti en el día a día, en tus pensamientos y emociones, a cosas que no están bajo tu control y si les das el poder de que decidan sobre tu día a día, creo que hay más riesgo de estar atorado a no pasarla bien.

“Es toda la confianza que he puesto en mi, sé lo que valgo, no me creo menos ni mucho peor, las locuras que tengo en mi cabeza, lo que doy, son cosas gratis, no me imagino escenarios de miedo, cosas negativas, si es gratis, mejor imaginar cosas ching.... También he llegado a una edad en que soy padre de familia, estoy viviendo muchísimas experiencias, voy a cumplir 33 años, me siento en mi mejor versión, más allá de si sigo haciendo goles, lo que más me llama la atención es ser yo”.

