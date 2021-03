El mensaje de la selección de República Dominicana por el grito prohibido en su encuentro contra México

Los jugadores y director técnico de la selección de República Dominicana condenaron el grito de la afición (Foto: Henry Romero/REUTERS)

La FIFA informó a ESPN Digital que abrió un procedimiento disciplinario en contra de la Federación Mexicana de Fútbol a raíz de incidentes discriminatorios durante el partido entre México y República Dominicana disputado el 18 de marzo de 2021.

“Me di cuenta desde el inicio, cuando tomaba el balón comenzaba el grito en las gradas”, expresó a ESPN el arquero titular dominicano en ese partido, Johan Guzmán.

“Es lamentable que ocurra, no obstante eso no influyó en mí, yo seguí haciendo mi trabajo. Estaba muy concentrado en el encuentro. No le presté atención, no quería perder mi enfoque”, señaló el jugador dominicano.

En ese mismo orden el primer asistente de Jacques Passy en ese encuentro, y quien dirigió los dos restantes, Jonathan Himelfarb, habló con ESPN Digital al respecto.

Soccer Football - Concacaf Olympic Qualifiers - Mexico v Dominican Republic - Estadio Jalisco, Guadalajara, Mexico - March 18, 2021 Fans in the stands during the match REUTERS/Henry Romero

“Desafortunadamente los gritos sucedieron en nuestro partido, a pesar de los esfuerzos que hicieron en el estadio de poner videos para detenerlo, e incluso algunos jugadores por momentos intentaba detener a la afición”.

“Esta afición mexicana tiene que entender ya que no es un juego, que no es un yo puedo hacer lo que yo quiera, tienen que reaccionar, entender y comprender que ese grito solo puede traer cosas malas”, señaló el entrenador mexicano.

El director técnico también le dijo a ESPN que aunque el grito lleve muchos años, ese tipo de cosas como sociedad deben ser erradicadas de golpe para evitar todo tipo de discriminación y más con algo repetitivo.

“Después de tanto tiempo la gente vuelve por fin a los estadios, y sería una tristeza enorme que por esta razón no solo se perjudique al equipo mexicano, sino también se vete el estadio y se vuelva a estadios vacíos, que no tienen nada que ver con el futbol que tanto nos gusta”, finalizó Himelfarb.

SEGUIR LEYENDO