De Tucumán al Madison Square Garden: Silvana Gómez Juárez volverá a subirse al octógono para seguir haciendo historia en UFC

La luchadora argentina Silvana Gómez Juárez se presentará en el Madison Square Garden para intentar conseguir su segunda victoria consecutiva dentro de UFC, la empresa más importante de artes marciales mixtas del mundo. Tras derrotar a la china Na Liang por nocaut el 12 de junio, la oriunda de Tucumán dialogó con Infobae antes de volver a subirse al octógono, esta vez ante la polaca Karolina Kowalkiewicz por la categoría paja y en uno de los escenarios con más historia del deporte de contacto.

“Mis sensaciones fueron extremadamente buenísimas”, recuerdó la luchadora de 37 años tras hacer historia en UFC al ser la primera mujer argentina en ganar un combate. “Fue algo muy bueno para mi carrera. Necesitaba esa victoria y se dio de la mejor manera. Aparte es algo muy importante para mi historia, para la historia de Argentina y es muy emocionante poder haber ganado de esa manera y haberle dado la victoria a mi país”.

“Como decís vos, poder ser parte de la historia por ser la primera mujer argentina en ganar un combate dentro de la empresa, me hace sentir realmente orgullosa y ojala pueda servir de motivación”, comentó.

SIlvana Gomez Juarez volverá a pelear en UFC

*Silvana noqueó a Na Liang en el primer round

Esta será su cuarta presentación en la compañía. Desafortunadamente las dos primeras terminaron en caídas por sumisión. Sin embargo, la oriunda de Tucumán las tomó como un aprendizaje: “Las derrotas que tuve me hicieron evolucionar, crecer y mejorar mi juego. Es dura una derrota pero te ayuda un montón y yo soy cada vez más completa, me siento cada vez más segura y Kowalkiewicz no se va a enfrentar a esa Silvana que perdió en su debut, eso ya se corrigió y ahora traigo nuevas armas y nuevas herramientas para esta pelea”.

En lo que respecta al famoso recinto de Nueva York, tras haber peleado en Singapur, California y Las Vegas, Silvana afirma estar “totalmente emocionada”. “Estoy muy feliz de poder estar en este escenario tan importante para la historia y con ese calibre de cartelera que tenemos. Estoy muy orgullosa de que vamos a tener a la bandera Argentina y a Tucumán en este evento tan grande”, sostuvo.

La luchadora argentina hará su presentación en las preliminares de UFC 281, el cual contará con la pelea estelar por el título de peso mediano entre Israel Adesanya y Alex Pereira. Pero como si fuera poco, en la coestelar también habrá una disputa de cinturón entre Carla Esparza y Weili Zhang.

En una comparación sobre lo que significa pertenecer a UFC, Silvana explicó: “Es la mejor empresa a la que un atleta puede pertenecer. Para describirlo sería como unos Juegos Olímpicos. Me están tratando de la mejor manera y las cosas son cada vez mejor. Tenemos lo que todo atleta necesita para poder estar tranquilos y entrenar.

Finalmente, la tucumana adelantó que su objetivo dentro de la compañía es ir creciendo paso a paso para poder entrar en el ranking, hacerse un lugar y tener la posibilidad de pelear por el título mundial para poder ser la primera mujer argentina campeona en la historia.

