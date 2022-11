Tras la baja de Lo Celso, el 11 ideal de las figuras que se perderán por lesión el Mundial de Qatar

El volante argentino durante la final que se disputó en Wembley ante Italia

En las últimas horas la selección argentina confirmó que no podrá contar con uno de sus pilares del mediocampo. Es que Giovani Lo Celso deberá ser operado por la lesión que sufrió en el partido entre Villarreal y Athletic Bilbao por la Liga de España y su recuperación le demandará un tiempo prudencial que lo margina de la gran cita internacional.

La Albiceleste no es el único equipo que perdió a una carta fundamental en su estructura. Incluso se podría armar el once ideal de los lesionados que no podrán estar en el torneo de Qatar, que comenzará el próximo 20 de noviembre.

1 Maxime Crepeau (Canadá)

El arquero de Canadá no viajará a Qatar. Foto: Kelvin Kuo-USA TODAY Sports

La selección canadiense confirmó que Maxime Crepeau se perderá el Mundial tras sufrir una fractura en la pierna derecha durante la final de la Copa MLS. El arquero de Los Ángeles FC, que se esperaba que fuera uno de los suplentes de Milan Borjan en Qatar, sufrió la lesión durante la prórroga en una colisión que le valió una tarjeta roja. El golero de de 28 años fue operado para reparar la fractura y se encuentra en pleno proceso de rehabilitación. Canadá, que vuelve a la Copa del Mundo luego de su participación en la edición de México en 1986, jugará una serie de amistosos contra Baréin el 11 de noviembre y contra Japón el 17, antes de debutar en la fase de grupos el 23 de noviembre contra Bélgica.

2 Ben Chilwell (Inglaterra)

Su lesión se produjo en el duelo del Chelsea y Dinamo Zagreb por la Champions League. Foto: REUTERS/Toby Melville

El defensor inglés no está en el combinado británico debido a una grave lesión en el tendón de la corva durante el duelo que animaron Dinamo Zagreb y Chelsea por la Champions League. La entidad de Londres se encargó de confirmar la ausencia del jugador en el seleccionado europeo en el Mundial de Qatar. Chilwell, quien había ingresado en la última convocatoria de Gareth Southgate, se retiró de su último compromiso asistido por los médicos tras notar un tirón en la parte trasera del muslo. El inglés hizo varios gestos de dolor, se tiró al suelo y no pudo abandonar Stamford Bridge por sus propios medios.

3 Sergi Roberto (España)

El lateral del Barcelona se lesionó en un duelo con el Athletic de Bilbao. Foto: REUTERS/Albert Gea

La baja del lateral del Barcelona a causa de una luxación en el hombro izquierdo dejó a España sin una de sus principales herramientas de las bandas. El defensor se lesionó en un compromiso del Culé frente al Athletic de Bilbao y se perdió los últimos partidos de la Champions League.

4 Reece James (Ingalterra)

El lateral se lesionó en un choque ante el Milan. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

El defensor del Chelsea fue desafectado debido a una dolencia en una de sus rodillas que sufrió ante el Milan. El jugador estará ausente de las canchas durante ocho semanas y no jugará el Mundial. James “pasó consulta con el especialista este fin de semana” y “después de conversaciones entre todas las partes, Reece seguirá un programa de cuidados y estará de baja durante ocho semanas”, escribieron en un comunicado oficial las autoridades de los Blues. El primer partido de Inglaterra en la competición tendrá lugar el 21 de noviembre, contra Irán, por lo que el lateral derecho, titular habitual con Los Tres Leones, no estaría recuperado a tiempo.

5 N’Golo Kante (Francia)

N'Golo Kante será una de las bajas más sensibles en Francia. Foto: Reuters/Andrew Boyers

El internacional francés quedó fuera del Mundial luego de someterse a una cirugía por una lesión en los isquiotibiales, afirmó el Chelsea de la Premier League sobre el mediocampista que jugó un papel fundamental en la cita mundialista ganadora de Les Bleus en 2018. El futbolista sufrió un revés en las etapas finales de su recuperación la semana pasada y estará fuera de las canchas por cuatro meses después de la operación.

6 Paul Pogba (Francia)

El volante será otra de las bajas del último campeón del mundo. Foto: @juventusfc

El mediocampista se perderá la Copa del Mundo debido a un problema en una de sus rodillas. El volante regresó a entrenar con la Juventus este mes tras someterse a una cirugía a inicios de septiembre, pero tuvo una recaída. La figura con pasado en Manchester United no ha disputado ningún encuentro desde que firmó con la Juventus. Las últimas pruebas que le realizaron en Turín y Pittsburgh confirmaron que Pogba, de 29 años, no estará listo para la cita internacional.

7 Georginio Wijnaldum (Países Bajos)

Una ausencia notable en la Orange. Foto: REUTERS/Peter Dejong/File Photo

La participación del mediocampista neerlandés en la Copa del Mundo quedó descartada después de la fractura que sufrió en la tibia de su pierna derecha. El volante de la Roma sufrió la lesión en un entrenamiento y el jugador no podrá ser parte de los Países Bajos. Wijnaldum ha tenido más de 80 participaciones con la Orange, pero no podrá estar en Qatar.

8 Giovani Lo Celso (Argentina)

La Scaloneta no podrá contar con uno de los socios de Messi en la mitad de la cancha. Foto: EFE/ Julio Muñoz

Tras una comunicación del cuerpo técnico con el volante, el ex PSG deberá pasar por el quirófano. A pesar de que en un principio el cuerpo médico había sugerido que se trataba de una lesión grado 1 (pequeño desgarro) en el bíceps femoral de la pierna derecha, nuevos estudios arrojaron un diagnóstico mucho peor: un pequeño desprendimiento en la inserción del músculo. En consecuencia, la rehabilitación, intervención mediante, supone un período de inactividad de dos meses. Recién podrá volver a jugar en 2023.

9 Diogo Jota (Portugal)

El portugués no podrá compartir la ofensiva lusitana con Cristiano Ronaldo. Foto: Gualter Fatia/Getty Images)

Portugal no podrá contar con el delantero en el Mundial por lesión, lo que encendió las alarmas en el país lusitano debido al gran número de jugadores en duda para la competición que empieza el 20 de noviembre. El goleador del Liverpool, es la segunda baja confirmada en las “quinas”, tras la lesión del también delantero Pedro Neto, del Wolverhampton. A ambos se juntan varios jugadores cuyo estado físico es un dolor de cabeza para Fernando Santos, como los centrales Pepe y Danilo Pereira o el lateral Nuno Mendes.

10 Philippe Coutinho (Brasil)

El delantero no podrá ir por la sexta conquista con Brasil. Foto: EDITORIAL USE ONLY.

Cuando Tite dio la nómina de los que viajarán a Qatar no mencionó al delantero del Aston Villa, quien sufrió una lesión en el muslo de su pierna derecha. De todos modos, la Canarinha es una de las selecciones que más atacantes lleva al país del Golfo con un total de 9 protagonistas.

11 Timo Werner

El alemán se lesionó en el duelo ante el Shakhtar Donetsk en Polonia. Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

El delantero ha quedado descartado de la lista de Alemania por una lesión en su tobillo. El goleador de 26 años fue sustituido en el primer tiempo de la victoria del Leipzig por 4 a 0 en la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Shakhtar Donetsk. “Los exámenes realizados han mostrado que, lamentablemente, se ha roto el ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo y, por lo tanto, estará de baja el resto de 2022″, dijo el club germano en un comunicado. “En los próximos días se tomará una decisión sobre su tratamiento”, agregó el documento.

