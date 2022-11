Gerardo Martino sobre baja de Tecatito Corona: “Él directamente me expresó que no estaba en condiciones”

Gerardo Martino sobre ausencia de Tecatito Corona:”Él directamente me expresó que no estaba en condiciones” (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

Esta mañana la Federación Mexicana de Fútbol ha dado ha hecho oficial que Jesús Manuel Corona no será considerado para integrar al combinado nacional que participe en la Copa del Mundo de Qatar 2022 debido a que su proceso de recuperación no se ha completado. Ante ello, el entrenador Gerardo Martino sostuvo que no tenía caso seguir a la expectativa cuando el panorama estaba claro.

En conferencia de prensa, el técnico argentino dio detalles sobre la comunicación que mantuvo con el jugador del Sevilla y aseguró que fuel el mismo Tecatito quien refirió que no sentía listo ni estimaba estar listo para la justa mundialista. Es así que la tarea de Martino por reducir de 31 a 26 la lista de convocados tiene un “obstáculo” menos.

“La decisión se toma porque hemos tenido una triple comunicación con Jesús, hemos hablado con el médico, el preparador físico y yo, y donde él directamente me expresó que no estaba en condiciones de pelear un lugar porque todavía no está, a una semana de dar la lista, ni siquiera haciendo trabajo de campo”, confesó el Tata.

Las declaraciones tienen lugar a una semana para que se cumpla el plazo límite impuesto por la FIFA para que las 32 selecciones participantes presenten de manera oficial la lista final de sus jugadores que asistirán. Por ello, Martino agregó: ”Entonces evidentemente no tenía mucho sentido seguir dilatando una definición que además trae aparejadas muchas conjeturas y comentarios”.

El cuadro mexicano se encuentra concentrado en Girona, España, en donde enfrentará dos juegos de preparación antes de emprender el viaje a tierra cataríes. Primero enfrentará a Irak este miércoles (09 de noviembre a las 14:00 horas) y exactamente una después se medirá ante Suecia (16 de noviembre a las 13:30 horas).

Martino finalizó con el tema: “Estoy del lado de los que entienden que es un retroceso dejar de competir en esas instancias y lugares, era importante el nivel de la competencia. Hay otro contexto del lado del negocio que lo desconozco, tal vez ese es el justificativo que no puede competir a nivel club y selección en competencias que lo hacían crecer mucho”.

Tecatito Corona sufrió una ruptura de peroné y se rompió el ligamento del tobillo izquierdo a mediados del mes de agosto durante un entrenamiento con su club previo a la disputa de la segunda jornada del campeonato español. El jugador fue operado de inmediato y aunque la expectativa por su recuperación aumentó en las últimas semanas, finalmente se confirmó que se perderá la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Los 31* elegidos de Martino

Porteros: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (FC Juárez) y Rodolfo Cota (León)

Defensas: Kevin Álvarez (Pachuca), Jesús Angulo (Tigres), Néstor Araújo (América), Gerardo Arteaga (Genk), Jesús Gallardo (Monterrey), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Jorge Sánchez (Ajax) y Johan Vásquez (Cremonese).

Mediocampistas: Edson Álvarez (Ajax), Roberto Alvarado (Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Luis Chávez (Pachuca), Andrés Guardado (Real Betis), Erik Gutiérrez (PSV), Héctor Herrera (Houston), Diego Lainez (Sporting Braga), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey) y Erik Sánchez (Pachuca).

Delanteros: Rogelio Funes Mori (Monterrey), Santiago Giménez (Feyenoord), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Hirving Lozano (Napoli), Henry Martín (América) y Alexis Vega (Chivas).

*Jesús Corona (Sevilla) quedó fuera de esta prelista de forma oficial.

